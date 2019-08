Dario de Mallorca melder at et småfly og et helikopter kolliderte klokken 13.36 søndag ettermiddag i byen Inca på Mallorca.

Avisa meldte først at minst fire døde i ulykken. To av de omkomne reiste i flyet og to i helikopteret. Nødetatene jobbet deretter med å undersøke om ytterligere en person kan ha vært ombord.

Avisa El Mundo melder så at totalt fem personer har omkommet, hvorav en person var mindreårig.

Francina Armengol, president på Balearene, har uttrykt sjokk og bekymring over ulykken på Twitter.

Seguim amb preocupació i commoció l'accident aeri que ha succeït a Inca. Els equips d'emergència treballen ara mateix al lloc del fets i la consellera @isabelcastrofer es desplaça cap allà. Els nostres pensaments estan amb els víctimes — Francina Armengol (@F_Armengol) August 25, 2019

– Tankene mine går til ofrene, skriver Armengol i meldingen.

Lokale myndigheter har startet opp en etterforskning for å undersøke hva som har forårsaket ulykken.

Dario de Mallorca skriver at hendelsen kan ha inntruffet under 1000 meters høyde.

Nasjonaliteten til de omkomne er foreløpig ikke bekreftet.