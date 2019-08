Bournemouth - Manchester City 1-3

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Med to nye mål i Manchester Citys 3-1-seier over Bournemouth søndag ettermiddag er Sergio Agüero oppe på sjetteplass over spillere med flest Premier League-scoringer.

Bare Alan Shearer (260 mål), Wayne Rooney (208), Andy Cole (187), Frank Lampard (177) og Thierry Henry (175) har flere fulltreffere enn Agüero, som står med 168 ligascoringer for City siden overgangen fra Atlético Madrid sommeren 2011.

– Scorer han 24 mål denne sesongen, vil han gå forbi Henry, Lampard og Cole og gå opp på tredjeplass, påpekte TV 2s Premier League-programleder Jan-Henrik Børslid.

Agüero har i snitt scoret 20,5 mål per sesong i sine åtte år i Premier League.

– Hadde han vært født i England, selv om han kanskje ikke hadde vært så god, hadde vært der oppe og truet Alan Shearer. Han har spilt i Spania tidligere i karrieren, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.

Wilson tente håpet

Agüero-showet startet etter 15 minutters spill da han kontant satte inn 1-0 etter at City hadde spilt seg fri på venstre.

Med drøyt fem minutter igjen til pause burde Adam Smith ha utlignet, men Ederson kom ut og reddet avslutningen.

I stedet var det Manchester City som scoret det andre målet i kampen da David Silva slo opp på Sterling, som tok med seg ballen inn i 16-meteren og tuppet inn 2-0-scoringen.

På overtid av første omgang fikk Bournemouth frispark fra om lag 25 meter. Harry Wilson, som er på lån fra Liverpool for hele denne sesongen, limte ballen i krysset og tente håpet for Bournemouth før andre omgang.

City snytt for straffespark

Callum Wilson fikk en enorm mulighet like etter pause, men Ederson kom ut og gjorde en god redning.

Etter en times spill ville Manchester City ha straffespark da David Silva ble tråkket på foten, men selv ikke etter bruk av VAR ble det gitt straffespark.

– Soleklart straffespark, mener TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Sergio Agüero tok ansvar igjen få minutter senere da han dempet ballen for David Silva, før den tidligere Valencia-spilleren tråklet seg gjennom Bournemouth-forsvaret og la ballen igjen til Agüero, som banket inn 3-1.

Resten av kampen var en transportetappe for Manchester City, som nå står med sju poeng etter de tre første Premier League-rundene.