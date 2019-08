– Jeg tror alle i regjeringen håper at vi aldri kommer i en sånn situasjon igjen, sier Trine Skei Grande til TV 2, to dager etter at bompengedramaet i regjeringen endte med et ultimatum fra statsministeren.

– Det å slå harde kompromissløse meninger i hodet på hverandre er sjeldent en god prosess. Jeg hadde håpet vi kunne ta alt i budsjettet, men når det ikke ble sånn så er vi glade for at det ble en bra avtale for klima og miljø, sier Skei Grande.

Venstre-lederen mener bompenge-ultimatumet fra Erna Solberg var unødvendig.

– Jeg er lei av at vi setter slike harde krav til hverandre i offentligheten, sier hun.

Anklaget for løgn

Lørdag anklaget Frps sentralstyremedlem, Christian Tybring-Gjedde, Venstre-lederen for løgn.

– Løgn, omtrentligheter og voldsomme utspill er blitt dagligdags. Jeg synes Venstre opptrer veldig umodent og har gjort det hele veien. Det kommer løgner fra en partileder, hvor hun blant annet sier at det ikke har vært forhandlinger, sa Tybring-Gjedde.

Senest 8. juni nektet Skei Grande for at det var bompengeforhandlinger.

– Uttalelsene underveis om at dere ikke har forhandlet, ser kanskje litt rare ut nå?

– Vi forhandlet på slutten vi. Vi forsøkte å finne løsninger, men da sa Frp at de ikke forhandlet mer fordi de allerede hadde bestemt seg. Det viser vel at vi rotet det til alle sammen og må finne bedre prosesser fremover.

– Men når du sa dere ikke forhandlet, så gjorde dere ikke det?

– Nei, vi hadde samtaler som vi alltid har i en regjering. At noen hadde behov for å hause det opp, gjorde at vi hadde en dårlig prosess.

SE VIDEO:

Ikke noe forsoningsmøte

Men Skei Grande og Erna Solberg har ikke planer om et forsoningsmøte.

– Det er ingen grunn til det. Vi har snakket oss godt igjennom dette, så det er ingen grunn til å ha noen andre diskusjoner om det. Nå er vi ferdige og har lagt det bak oss, sier Erna Solberg til TV 2.

– Jeg tenker at de fleste er glad vi kan drive valgkamp og starte med budsjettet.

– Hadde Trine Skei Grande grunn til å være sint på deg?

– Jeg mener at prosessen ikke har vært vårt fineste øyeblikk, men vi har gode resultater i det som har kommet, sier statsministeren.

Skei Grande ser søndag heller ikke noe behov for å snakke ut.

– Vi er gode venner. Det er sånn med et politisk samarbeid at man har gode og onde dager, men det er alltid fleste av de gode. Vi trenger ikke noe oppskværing for å være gode venner.