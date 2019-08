Tusenvis av demonstranter med paraplyer fyller Hongkongs gater søndag. Flere demonstranter bruker paraplyene sine som skjold mot politiets tåregass.

Søndagens protester startet rolig, før det nok en gang brøt ut sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Politiet kjørte i forkant gjennom gatene og advarte demonstrantene om at de ville ta i bruk vannkanoner dersom demonstrantene ikke brøt opp og forlot stedet.

Bambusstokker og baseballkøller

Politiet har uttalt at 19 menn og 10 kvinner ble pågrepet i lørdagens demonstrasjoner, ifølge Reuters.

Hundrevis av svartkledde demonstranter væpnet med bambusstokker og baseballkøller støtte sammen med opprørspoliti utenfor en politistasjon lørdag, etter først å ha revet ned master med det de hevder er kinesiske overvåkingskamera.

Scenene utenfor politistasjonen i byens Kowloon-distrikt var kaotiske, før demonstrantene ble drevet tilbake og situasjonen roet seg. Fire T-banestasjoner ble stengt i forbindelse med gatekampene lørdag.

Har protestert i månedsvis

Hongkong har vært preget av massive protester siden juni, og millioner av innbyggere har demonstrert mot den Beijing-vennlige regjeringen.

Demonstrasjonene rettet seg først mot et omstridt lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble til slutt trukket, men demonstrasjonene har fortsatt.

Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997.

Siden demonstrasjonene startet i juni har over 700 blitt pågrepet.

(©NTB)