Morten Lyngøy fra Sotra utenfor Bergen har vært involvert i Gatebil-miljøet i en årrekke og elsker å drifte. Men et uhell for fem år siden, har holdt han langt ute på sidelinjen.

Spesielt nok, var det ikke på banen ulykken skjedde. Det var en badeulykke – i forbindelse med Gatebil i 2014. Han skulle bare kjøle seg ned i Tunevannet. Men det var grumsete, og han så ikke at det var for grunt der han hoppet uti. Resultatet ble en fullstendig knust ankel.

Sju operasjoner, ett års sykemelding, en rekke komplikasjoner og en masse smerte senere, begynner han å nærme seg sitt gamle jeg. Foten er ikke 100 prosent, men nok til at han kan kjøre.

Det eneste som manglet var en bil. Det hadde han blitt enig med samboeren Monica Tømmerstrand, om at de ikke kunne prioritere, grunnet husprosjekt.

Med denne vil Rally-Karin få fart på publikum

Denne bilen vil du nok få se mye av Gatebil neste år.

Tidenes overraskelse

Overraskelsen var derfor stor, da han ankom Gatebil sitt julitreff tidligere i sommer. Vi traff både Morten og Monica på årets siste Gatebil på Rudskogen, og fikk hele historien.

Heftig hekk, på Supraen til Morten.

Hva som skjedde, kan du se i videoklippet over. Men vi kan si så mye som at "noen" gråt som et barn av glede – og man får se noe av det samholdet som Gatebil-miljøet er så kjent for.

At Morten fortsatt kan kjøre bil, kan vi skrive under på. Vi var nemlig med ut på banen på september-treffet, og kjørte i bilen bak han. Den blå Supraen lå i en sky av røyk omtrent rundt hele banen!

Og ja, Morten, du må nok støvsuge mye hjemme, for å betale litt tilbake til Monica ...

Broom fikk en prat med Morten og Monica på Rudskogen.

Her ser du litt inntrykk fra årets siste Gatebil på Rudskogen i 2019