– Jeg er ikke fornøyd med det, men han bryter riktignok ikke noen avtale, uttalte Trump til pressen i forbindelse med det pågående G7-toppmøtet i Frankrike søndag.

Nord-Korea og lederen Kim Jong-un har den siste måneden skutt opp minst sju raketter. Lørdag bekreftet Nord-Korea at de har testet en «superstor» utskytningsrampe.

Atomforhandlinger

I en uttalelse via KCNA omtalte Kim Jong-un de «nyutviklede» våpnene som «flotte». Han uttrykte «stor takknemlighet» for forskerne som har utviklet dem.

Atomforhandlingene mellom USA og Nord-Korea har vært av og på den siste tiden. Sist helg opplyste Trump at han hadde fått et «virkelig vakkert og svært positivt» brev fra Kim, der den nordkoreanske lederen ba om snarlig gjenopptakelse av forhandlingene.

– Jeg tror at han vil gjøre det riktige til sjuende og sist. Vi får se. Kanskje, kanskje ikke – men jeg tror han vil gjøre det riktige, sier Trump.

Amazonas som første punkt

Årets G7-møte er godt i gang, med økonomiske og politiske samtaler mellom statsoverhodene i Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada.

Handelskrigen og brannene i Amazonas preger møtet i Frankrike. Situasjonen i den brasilianske regnskogen var løftet helt opp til første punkt på dagsorden, og topplederne var innom temaet allerede under middagen lørdag.

Frankrikes president Emmanuel Macron har tidligere kalt situasjonen i Amazonas et «miljømord». Han uttalte at han ønsker at årets G7-møte skal huskes for at topplederne forsøkte å gjøre noe med situasjonen.

Fjorårets toppledermøte blir husket for at lederne skrev et sluttdokument, som Trump trakk seg fra å underskrive i siste liten.

Hendelsesrikt

Årets G7-møte er ikke uten uforutsette hendelser, selv om ingen har trukket seg fra å underskrive planlagte dokumenter.

Lørdag protesterte minst 9.000 personer utenfor Biarritz, og det er rapportert at 70 personer ble pågrepet under demonstrasjonen.

I forkant av møtet truet USAs president Donald Trump med straffetoll på fransk vin, som svar på Frankrikes nye skatt på amerikanske nettselskaper.

Trump og Storbritannias nye statsminister Boris Johnson har begge uttalt at de håper på en god handelsavtale mellom landene, og Johnson ble lørdag kalt rett mann for å få til Brexit.

(©NTB/TV 2)