Tobias (22) skrev norsk sykkelhistorie

Saken oppdateres!

Søndag skrev Uno-X-rytteren Tobias Foss historie da han som første nordmann vant Tour de l'Avenir sammenlagt.

Der er 22-åringen i celebert selskap. For rittet, ofte kalt «Ungdommenes Tour de France», har blant annet blitt vunnet av årets Tour de France-vinner Egan Bernal i 2017 og Nairo Quintana i 2010.

Foss vant sammenlagt med 1,19 minutter til italienske Giovanni Aleotti.

Siden rittet ble først arrangert i 1961, har en nordmann aldri blitt bedre enn nummer tre sammenlagt. Helt til søndag 25. august 2019.

– Bare store navn som har vunnet

TV 2s sykkeleksperter Christian Paasche og Mads Kaggestad benyttet anledningen til å hylle Foss under kommenteringen av Spania rundt senere søndag.

– Det er en historisk norsk sykkeldag dette her. Tobias Foss på det norske U23 landslaget har gått til topps i Tour de l’Avenir. Den 56. utgaven av ungdommens Tour de France, sier Paasche.



– Det har ingen nordmann gjort før ham. Så dette er en meget stor dag. Jeg blir nesten litt målløs, jeg tror ikke vi helt skjønner hvor stort det er, legger han til.

We just made history with 🇳🇴. It’s victory time for Norway and @Tobias_S_Foss! 🤩#development pic.twitter.com/n722ij2TuL — Uno-X Team (@UnoXteam) August 25, 2019

Tour de l'Avenir er et av rittene alle de store sykkellagene følger med på. Fra 2020 blir Foss en del av det nederlandske storlaget Jumbo-Visma.

De siste to årene har Foss havnet innenfor topp ti med niendeplass i 2018 og syvendeplass i 2017.

– Hvis du ser på tidligere vinnere, jeg synes vi kan kose oss med det i førsteomgang. Tadej Pogačar vant altså i 2018, han er jo her nå, kjører for UAE og blir fremhevet som et av de virkelig store talentene i internasjonal sykkelsport. Vi forventer jo at han også skal kjøre om en topp ti plassering her i Spania rundt, sier Kaggestad og fortsetter:

– Egan Bernal i 2017, David Gaudu i 2016, Marc Soler 2015. Miguel Ángel López, som er i den røde trøyen her, vant i 2014. Det er bare store navn som har vunnet Tour de l’Avenir. Så det er kjempegøy for norsk sykkelsport, for Tobias Foss, det norske landslaget og Uno-X. Og ikke minst også for Jumbo-Visma. Det er klasse dette her å ha signaturen til den rytteren som har vunnet Tour de l’Avenir. Det er prestisje for World Tour-lagene.

Foss hadde den gule ledertrøyen før søndagens etappe. Den siste og avgjørende etappen var krevende med primært stigning på den 78,1 kilometer lange etappen fra Saint-Colomban-des-Villards til Le Corbier.