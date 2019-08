En av de fornærmede er 18 år og to har fylt 19 år.

En av tenåringene ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus med livstruende skader.

Politiet vet fremdeles ikke årsaken til at volden skjedde, eller hvem som har utført den.

– Det er ingen konkrete mistanker om gjerningsperson, og foreløpig jobbes det bredt innen etterforskning, opplyser Merete Kvaal i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Nødetatene ble varslet om at tenåringene lå skadd på bakken i Horten sentrum klokken 5.04 natt til lørdag.

– Kontakt oss

Operasjonslederen understreker at de ønsker tips i saken.

– Ikke bare fra folk som har sett hendelsen, men også de som bor i Horten eller har vært der i tidsrommet, sier Kvaal og legger til:

– Publikum må ringe om de tror de har sett eller hørt noe unormalt, eller om de har observert noe de stusser på. Også er det opp til oss å avgjøre om det er viktig eller ikke.

Politiet har tatt avhør av de fornærmede, og avhørt vitner som kan ha sett deler av hendelsen.

Ukjente gjerningspersoner

Det skal ikke være mistanke om det er brukt noen form for våpen. Politiet vil ikke gå inn på hva slags funn som er gjort på stedet der personene ble funnet.

– Vi jobber hardt med å kartlegge denne saken. Hovedproblemet med denne saken er at vi ikke vet hvem som har utført volden eller hvorfor. Vi har likevel grunn til å tro at det dreier seg om flere gjerningspersoner, sa politiadvokat Per Steinar Bungum i Sør-Øst politidistrikt.