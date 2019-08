I vår fikk Hadia Tajik (Ap) en ny nestleder-kollega. Bjørnar Skjæran tok over vervet, da Trond Giske trakk seg som nestleder etter varslingssakene mot ham.

Like etter at varslene mot Giske ble kjent, gikk Tajik ut og beskrev dem som «rystende lesning». I TV 2s «Vårt lille land»-dokumentar har Giske senere fortalt at han mener Tajik på denne måten bidro til å eskalere saken, og at formuleringen spredte inntrykk av grove forbrytelser.

I valgserien «Bak rattet» med Linn Wiik forteller Tajik om hva slags relasjon de to partifellene har i dag.

– Hvordan er forholdet deres?

– Han er en del av stortingsgruppa vår, han er aktiv i partiet vårt og har en rolle i det. Det er også en viktig del av oppgavene mine å legge til rette for at han får gjort jobben sin på best mulig måte, sier hun.

– Men dere tar ikke en øl sammen?

– Nei, sier Tajik.

Se hele bilturen øverst i saken!

– Vil jobbe beinhardt for Jonas

Selv om hun er nestleder i Arbeiderpartiet, hevder Tajik at hun ikke går med statsministerdrømmer. Støre har tidligere uttalt til TV 2 at han tror Tajik kan ta over som partileder en gang i fremtiden.

– Har du lyst til å bli Norges første muslimske statsminister?

– Det forholder jeg meg ikke til. Det er Jonas som skal bli statsminister for Arbeiderpartiet, sier hun.

– Tror du han blir det da?

– Ja, jeg kommer til å jobbe beinhardt for at han skal bli det.

Gifter seg neste år

I fjor ble det kjent at Tajik var blitt kjæreste med tidligere Dagens Næringsliv-journalist Kristian Skard.

Det vakte oppsikt, ettersom Skard sammen med kollega Tore Gjerstad sto bak flere av sakene om Trond Giske og varslene mot hans oppførsel.

I vår gikk Skard ned på kne, og neste år skal paret gifte seg.

– Jeg er skikkelig forelska. Man bør jo være det når man skal gifte seg og greier! sier Tajik.

– Er dere klare for barn?

– Det er en tid for alt. Jeg tror jeg sier det sånn, sier Tajik og smiler.

Se valgstudio på TV 2 og TV 2 Sumo med programleder Linn Wiik fra søndag 25. august klokken 21.15.