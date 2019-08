Politiet ble varslet litt før klokken 01.30 natt til søndag om at det brant i to biler i Sofienberggata i Oslo. To personer var sett løpende fra stedet.

I alt tre biler ble skadd i brannen. Det er til dels store skader på en av bilene, ifølge politiet.

Operasjonsleder Marianne Heidenstrøm sier til TV 2 søndag morgen at ingen personer er pågrepet i saken.

– Det er gjort funn på stedet, uten at vi ønsker å gå inn på hva det er. Politiet mistenker at brannen er påsatt, sier Heidenstrøm.