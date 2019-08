Lynet slo ned på golfturnering i USA – fem personer til sykehus

SLO NED I TRE: Flere tilskuere ble skadd da lynet slo ned i et tre under golfturneringen Tour Championship i Atlanta i USA lørdag. Foto: John Amis/AP

Fem personer ble brakt til sykehus etter at lynet slo ned i et tre under golfturneringen Tour Championship i Atlanta.