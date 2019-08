Da Kristine Wang Hermansen og mannen kom hjem fra stranden litt før fem lørdag kveld, så de flammer fra skogen.

– Vi sto på verandaen og så på flammene. Det ble bare større og større, forteller Hermansen.

Det er parets siste kveld på ferieøya. Den ble ikke helt som de hadde tenkt.

– Det er ikke noe hyggelig å se flammer bare noen kilometer fra der du står. Du vet ikke hva som kan skje hvis det tar fyr i nærmeste hus, sier Hermansen.

Strømmen gikk

Paret fikk lite informasjon om hva som foregikk, mens fly suste over hustaket deres, og brannbiler kjørte rundt. Så gikk strømmen.

– Det var 27 grader, og det er klart man blir urolig hvis alle kilder til å kjøle seg ned og strøm til lader hadde vært borte lenge i en sånn situasjon, sier Hermansen.

Fra verandaen kunne de se at det var mye aktivitet i båthavnen. De fikk inntrykk av at alle forberedte seg på hva som kunne skje.

– Alle reagerte, sier hun.

Over byen lå svarte skyer tett. Ifølge Hermansen har det ligget et ubehagelig mørkt belte over Pythagorion.

SKOGBRANN: Fra verandaen til det norske paret kunne de se flammene på øya Samos. Foto: Kristine Wang Hermansen

19 evakuert

Paret bor langt nok unna flammene til at de får bli boende. De har følt seg trygge. Men flere hoteller er blitt evakuert.

Pressevakt hos reiseoperatøren TUI, Malin Beck, forteller til TV 2 klokken 22 at tre hoteller i Pythagorion er evakuert.

– Totalt er 19 nordmenn som reiser via TUI evakuert, sier hun.

Videre sier hun at brannen skal nå være under kontroll, men de vil fortsette å følge med på hva som skjer videre. Ingen skal ha blitt skadet i brannene.

De har 321 gjester totalt på Samos.