– Mange ting kan bli bedre. Det er ingen grunn til å friskmelde Manchester United mot dyptliggende, etablert forsvar. På ingen måte.

Det sier Brede Hangeland i kjølvannet av Manchester Uniteds 1-2-tap for Crystal Palace.

Til tross for at Manchester United dominerte banespillet mot bunnlaget, endte de opp med like mange skudd på mål.

– Han har ikke fått orden på det

TV 2s eksperter mener at det var et ufortjent tap for Manchester United, men understreker at Ole Gunnar Solskjær har mye å jobbe med på treningsfeltet.

– Hovedjobben for Solskjær er å trene inn et offensivt spillemønster mot lag som legger seg dypt som Crystal Palace. Det å bryte ned en motstander som egentlig ikke er interessert i å gjøre noe annet enn å forsvare seg, er det vanskeligste i fotball. Men det har han til gode å vise oss at de har klart å trene inn, sier Hangeland.

– Dette har vært et problem lenge for Manchester United. Det er nesten bedre for dem å møte topplag, for da får de kontringsrom, fortsetter han.

– Men Solskjær har hatt god tid til å gjøre noe med det, skulle man tro?

– Det kan en si er skuffende: At en ikke ser mer samhandling og relasjoner enn det en gjør nå. Det er som sagt det vanskeligste, men akkurat det har han ikke fått orden på, svarer den tidligere Premier League-stopperen.

Hangeland trekker frem tre problemer: At stopperne bør bli flinkere til å ta med seg ballen for å skape ubalanse, at Pogba må være høyere i banen og at det må være mye mer bevegelse på topp.

– Det blir for statisk. Det går litt for langsomt, og dermed litt for lett å forsvare seg mot, mener han.

– Har ikke forsterket

Ekspertkollega Simen Stamsø-Møller mener at de røde djevlene burde være mer overlegne og skape mer enn de gjorde mot Crystal Palace. Han synes at spillet ser ganske likt ut som forrige sesong, da de slet tungt.

På spørsmål om United har gode nok spillere offensivt, svarer han:

– Nei, jeg synes ikke det. Det er ikke allverdens konkurranse om plassene, heller. Veldig ofte er de avhengige av at de presumptivt beste spillerne har dagen. Sånn er det ikke nødvendigvis over en lang sesong når en skal ut og spille i Europa.

I sommer hentet Solskjær Daniel James som eneste offensive brikke, mens Romelu Lukaku ble solgt til Inter. I tillegg ryktes det at Alexis Sánchez kan forsvinne før det europeiske overgangsvinduet stenger.

– De mister bredde, og har uferdige spillere som kommer inn og får stort ansvar. James har scoret to mål, men jeg synes at det er varierende både det han og mange andre leverer, vurderer Stamsø-Møller.

– Jeg synes ikke at de har forsterket fremover i banen. Snarere tvertimot, fortsetter han.