Jakob Ingebrigtsen var så sliten at han måtte rett på bakrommet for å kaste opp etter kraftanstrengelsen som ga han fjerdeplass i sesongens siste ordinære Diamond League-løp.

– For mye cola og pizza til lunsj, spøkte storebror Filip, som tok tredjeplassen.

Før løpet advarte pappa Gjert mot at ingen av dem kom til å løpe fort. Sånn sett var det smått utrolig at begge gjorde karrierens tredje raskeste løp.

Til tross for at de er midt i en beinhard treningsperiode i høyden.

– Sutrete

Gjert forteller at Jakob den siste uken har vært sur og grinete på hver eneste økt. Det fordi 18-åringen ønsket å løpe med mer overskudd i Paris.

– Jakob har vært litt sutrete. Det har vært bra temperatur, flirer Gjert.

Ifølge Jakob var alle i Team Ingebrigtsen forberedt på en tung dag.

– Jeg vet hva vi kommer til. Jeg vet når vi løper bra, og hvilken trening som gjør at jeg føler meg bra. Vi var alle forberedte på en tung dag, og da fikk vi gjøre det beste ut av det og se på det som en ting vi må gjennom for å gjøre det bra i Brüssel. For det er ikke så tøffe treningsøkter ellers, så løpet her er det beste vi kan komme borti, sier Jakob til TV 2.

Filip og Jakob løp på henholdsvis 3,31.06 og 3.31,33. Det er i like overkant av ett sekund bak deres personlige rekorder. Hvis dette er det verste det blir, må det være akseptabelt, sier Gjert.

– Det har ikke vært prioritert konkurransehastighet på trening. Da er det godt å se at grunnformen er god nok til å prestere på dette nivået, påpeker treneren.

– Veien er kort til magiske tider

Selv er Jakob strålende fornøyd med tiden, den tunge kroppen tatt i betraktning. Han hadde trodd at de skulle løpe på 3,33 eller 3,34. At det gikk to sekunder raskere, gjør at han er sikker i sin sak på at de nå er bedre enn da de personlige rekordene ble satt.

– Det er ekstremt bra. Hvis jeg er god her, vet vi hvor kort veien er ned til magiske tider, varsler 18-åringen.

At han kastet opp, gjør ham ikke særlig bekymret. Han ser bare på det som et bevis på at han klarer å pushe kroppen til en grense.

– Da får jeg samtidig en bra tid, plassering og økt for det viktigste løpet i Brüssel, men planen var hele tiden – og planen er fortsatt – å være ekstremt bra i Brüssel. Jeg tror ikke jeg kan si meg enn at vi gleder oss, sier Jakob, med Diamond League-avslutningen 6. september i tankene.

Deretter flyttes fokus til VM i Doha. På spørsmål om hvem han frykter i mesterskapet, svarer Jakob selvsikkert:

– Ikke for å høres ut som noe annet enn jeg er, så er jeg sikker på at jeg ikke trenger å frykte så mange.