Mens verdens ledere samles til G7-toppmøtet i Biarritz, har flere tusen motstandere møttes til demonstrasjon.

Siden mandag har anti-kapitalister, miljøaktvister og andre anti-globaliseringsgrupper flokket seg til sør-Frankrike.

Demonstrasjonen finner sted i kystbyen Hendaye, rundt 30 kilometer fra Biarittz, som er i «lockdown» anledning toppmøtet.

Ifølge politiet har 9000 deltatt i demonstrasjonene, mens bevegelsen selv hevder at over 15 000 personer møtte opp.

Krever handling

Lørdag gikk demonstrantene fra Hendaye i Frankrike til Irun i nord-østlige Spania. Mens demonstratene masjerte, ruvet det flere store bannere over folkemengden som krevde at verdenslederne må handle.

– Ledere: dere må handle nå, Amazonas brenner!, stod det på en parole som viste til rekordbrannene i regnskogen.

– Om klimaet var en katedral hadde det blitt reddet allerede, leste en annen, som refererer til at da Notre-Dame brant i Paris, ble det donert over 850 millioner euro for å reparere kirken.

PÅGRIPER: Fransk politi pågriper en demonstrant i byen Bayonne lørdag. Foto: Thomas Samson/AFP TÅREGASS: En journalist filmer at demonstratene sparker unna tåregass politiet brukte lørdag. Foto: Emilio Morenatti/AP

Flere sammenstøt

Organisasjonene har i forkant uttalt at protestene var fredelig. Lørdag kveld melder CNN at det har vært flere sammenstøt mellom politiet og demonstrantene.

Ifølge AFP ble 17 demonstranter pågrepet fredag. Pågripelsene skjedde i forbindelse med at demonstrantene forsøkte blokkere politiet ute fra et tilholdssted. Politiet svarte med å skyte tåregass og gummikuler mot demonstrantene. Fire politimenn fikk lettere skader i sammenstøtet.

Politiet har mobilisert 13.000 mannskaper i forbindelse med G7-toppmøtet.

Ifølge Reuters har det franske politiet brukt vannkanoner og tåregass for å holde demonstratene i sjakk lørdag.

Det finnes foreløpig ikke tall på antall pågripelser lørdag, melder CNN.

LEDERNE: Anti-G7 aktivister bar bilder av statslederne som deltar på G7-toppmøtet under demonstrasjonen lørdag. Foto: Emilio Morenatti/AP

Kamp mot sosial ulikhet

G7 er en sammensetting av verdens mektigste land. Frankrike og president Emmanuel Macron er årets vert for statslederne fra USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Italia og Japan, i tillegg til EU-lederen.

Hvert år møtes landene for å diskutere viktige spørsmål rundt global økonomi, politikk, sikkerhet og samfunn.

I år er sosial ulikhet temaet for møtet, men mye av oppkjøringen har dreid seg om uro knyttet til økonomi og internasjonal handel.

Macron og EU-president Donald Tusk har blandt annet advart Donald Trump mot å starte en ny handelskrig.

Mens rekordbrannene fortsetter å herje i Amazonas, har Macron også meldt at han ønsker å ta teamet opp på toppmøtet. Det ble derimot møtt med hard kritikk fra Brasils president Jair Bolsonaro.