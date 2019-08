Det melder Troms politidistrikt litt over klokken syv lørdag kveld.

Den omkomne var en del av en gruppe på 20 padlere, og beskrives av politiet som en erfaren padler.

– En av padlerne kom bort fra de andre, og ble funnet av resten av følget livløs i vannet, sier operasjonsleder Tore Grindem ved Troms politidistrikt til TV 2.

Videre forteller han at de ble varslet av hovedredningssentralen litt over tolv lørdag morgen. Luftambulansen kom, to redningsskøyter og brannbåten fra Tromsø, men mannen ble erklært død på stedet.

Pårørende er varslet, og politiet oppretter sak.