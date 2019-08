Se drømmescoringen i vinduet øverst!

Like før pause sendte Joël Matip vertene i føringen med et hodestøt. Etter hvilen var det duket for «den egyptiske kongen.»

Salah var for rask i vendingen for David Luiz da han mottok ballen i feltet. Han ble holdt i trøyen av brasilianeren, og dommeren pekte på straffemerket.

Egypteren tok den selv og hamret ballen i hjørnet. Ni minutter senere var 27-åringen på farten igjen, og igjen parkerte han David Luiz – denne gangen like forbi midtstreken.

Salah fosset fremover, og heller ikke Nacho Monreal klarte å få inn en takling. Da han var nærme nok mål, plasserte han ballen på sedvanlig vis i det lengste hjørnet.

– En monsterscoring

TV 2s kommentatorer sparte ikke på superlativene i etterkant.

– Mohamed Salah med en monsterscoring mot Arsenal, utbrøt Peder Mørtvedt.

– Konsekvensen av det gule kortet til David Luiz gjør at han er redd for å takle der. Det gir Salah en lettere vei, men snakk om å opprettholde farten og snakk om å ha ballen limt til foten. Det er så behersket hele veien, fulgte Petter Myhre opp.

– Det ser så lett ut, men det der er kunst med fotball, fortsatte Mørtvedt.

Egypteren er blitt toppscorer i Premier League to sesonger på rad. Nå har han fått en pangstart på denne sesongen, med tre mål på like mange kamper.

– Det er det han er blitt, de to siste årene: En målmaskin. Én ting er å runde folk og gjøre livet surt for backer, men han skjærer inn og skal score, sier Simen Stamsø-Møller i TV 2s Premier League-studio.

– Klasseforskjell

Med 3-0 i banken tok Merseyside-klubben foten noe av gasspedalen. Arsenal presset på for redusering, og lyktes da Lucas Torreira gikk på løp i boksen seks minutter før full tid. Uruguayaneren kranglet til seg ballen, og plasserte den på flott vis bak Liverpools keepervikar Adrián.

Men det var aldri noe tvil: Liverpool vant, og det svært komfortabelt.

– Jeg så en strålende kamp av laget mitt så tidlig i sesongen. Det var enestående. Jeg så en kamp full av kraft, full av energi, full av grådighet og full av lidenskap. Det må du ha mot et så bra lag som Arsenal, sier Jürgen Klopp til Sky Sports.

Liverpool fått en drømmestart på sesongen, og står med full pott etter tre seriekamper.

– Liverpool startet med håndbrekket på i de to første kampene, men nå er de i gang. Dette var det Liverpool-laget vi så i vår, og tidvis så vi toppnivået sånn de spilte det første kvarteret i andre omgang. De er et av de beste lagene i verden. Det var klasseforskjell, roser Stamsø-Møller.