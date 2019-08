Rosenborg - Stabæk 3-2 (1-1)

Saken oppdateres!

I pausen på Lerkendal ble Bjørn Maars Johnsen presentert som Rosenborg-spiller til øredøvende jubel.

Men Roseborgs angripere gjorde det klart og tydelig at konkurransen om spissplassene i Rosenborg er stor.

– Slik Søderlund har levert i det siste er det ikke bare å spasere inn på det laget nei, men nå skal jo Rosenborg spille mange viktige kamper i høst, så de har hatt behov for bedre dekning helt der fremme. Maars Johnsen passer godt inn i måten Rosenborg og Horneland vil spille på, så dette tror jeg er en trygg og god signering for Rosenborg, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Johnsen møtte pressen etter kampen og delte sine tanker om konkurransen rundt spissplassen.

– Det er fotball, du må ha mer enn en spiss. Du må ha konkurranse og det er bra. Det er broderlig kjærlighet, som man sier. Det hjelper, sier Johnsen til TV 2.

– Jeg vil bare spille og gjøre det bra, sier han om ambisjonene han har for tiden i Trondheim.

Søderlund virket ikke preget av økt konkurranse i laget.

– Jeg synes det er kjempebra. Det viser styrke både til motstanderne våre og av klubbledelsen som klarer å hente en landslagsspiller. Så det er kjempefint, sier angriperen.

Stabæk på sin side fikk to scoringer, den siste helt på tampen som gjorde sluttminuttene unødvendig spennende sett med Rosenborgs øyne. Målscorer Søderlund var ikke fornøyd med

– Det var litt rotete fra vår side. Vi styrte mye av kampen, men de er farlige på kontringer og det visste vi på forhånd. Vi slapp de til litt for mye, men sånn er det av og til. Vi klarer dessverre ikke å holde det oppe hver eneste kamp, sier Søderlund til TV 2.

Søderlund og Adegbenro begeistret

Etter at Birger Meling var uheldig og satt ballen i eget mål etter et godt Stabæk-angrep, ga Søderlund RBK-publikumet noe å juble for 20 minutter før Maars Johnsen viste seg på Lerkendal.

David Akintola stusset en corner videre til Søderlund som fikk stå helt alene. RBK-angriperen takket for ballen ved å sette den i det lengste hjørnet, og utliknet til 1-1. Dermed kunne Søderlund notere seg sin sjette scoring for sesongen.

I det 63. minutt var det Samuel Adegbenro sin tur til å begeistre. Rosenborg-angriperen fikk ballen like utenfor 16-meteren og banket ballen i mål til 2-1 for trønderne.

Helland økte ledelsen på straffe

Drøyt kvarteret før slutt fikk Rosenborg straffe da Even Hovland gikk i bakken i duell med Stabæk-keeper Marcus Sandberg etter et hjørnespark.

Innbytter Pål André Helland var feilfri fra straffemerket og økte til 3-1 for Rosenborg.

Åtte minutter før full tid reduserte Kasper Junker til 3-2 for Stabæk, og dermed var det kamp igjen på Lerkendal. Men det ble bare nesten for gjestene.

Dermed tok Rosenborg tre viktige poeng og et steg nærmere lagene i medaljekampen.