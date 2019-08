Se straffesituasjonen i vinduet øverst!

Manchester United-Crystal Palace 1-2

Kontroversene startet imidlertid i første omgang.

Da slapp Crystal Palace-stopperen Gary Cahill billig unna. Anthony Martial var på full fart inn i feltet da han ble klippet ned av veteranen. Dommeren ga gult, en farge TV 2s eksperter argumenterte for at burde vært rødt.

Videoassistentene grep imidlertid ikke inn.

Etter pause ble Martial igjen snytt. Denne gangen for et straffespark. Franskmannen parkerte Martin Kelly, før han ble dratt i trøyen og dermed hindret i å avslutte skikkelig.

Se situasjonen i vinduet øverst!

– Gudene må vite hvorfor

Jesper Mathisen spurte seg om hva de drev med på VAR-rommet.

– Det er to stygge feil i dag. Cahill skulle vært utvist. Da var kanskje ikke feilen stor nok til at VAR grep inn, men her (straffesituasjonen, journ. anm) skjønner jeg veldig lite av at de som ser samme reprise som oss ikke gjør om avgjørelsen. Det er et soleklart straffespark, konkluderte TV 2s ekspertkommentator.

Kort tid etter kom beskjeden fra VAR-rommet: De vurderte det ikke som en såkalt «klar eller åpenbar feil», og derfor grep de ikke inn.

– Gudene må vite hvorfor de vurderer det. Men det betyr i hvert fall at det sitter folk der i dag, for man begynte å lure, sa en spydig Mathisen.

– Det blir så feil at det er håpløst

Mathisen får støtte av ekspertene i TV 2s Premier League-studio. Brede Hangeland, som var sterkt kritisk til VAR etter Uniteds kamp mot Wolverhampton på mandag, langer ut.

– Jeg er helt sikker på at dommer på banen – dommerne blir jo umyndiggjort av VAR – tenker at «jeg skal ikke ta en kontroversiell avgjørelse, jeg lar det gå til VAR, så tar de den avgjørelsen», sier Hangeland.

– Her har vi den paradoksale situasjonen at overdommeren – VAR, som skal ta bort feil, gjør at det blir enda mer feil enn om vi ikke hadde hatt VAR. Da tror jeg dommeren bare hadde blåst straffe. Det blir så feil at det er helt håpløst, sukker den tidligere Premier League-stopperen.

Ekspertkollega Simen Stamsø-Møller er dessuten kritisk til at dommeren ikke gikk bort til skjermen for å se på situasjonen selv, og påpeker at det ennå ikke har skjedd vel inne i tredje runde av Premier League.