Manchester United styrte kampen på Old Trafford fra start. Roy Hodgson hadde lagt en defensiv kampplan, og gjestene var ikke i nærheten av en målsjanse før det var gått en halvtime.

Da tok Crystal Palace raskeste vei til mål.

Keeper Vicente Guaita banket ballen opp i banen. Kantspilleren Jeffrey Schlupp knuste Victor Lindelöf i hodeduellen, og vips var Jordan Ayew alene med keeper.

Crystal Palace-spissen holdt hodet kaldt og sendte ørnene i føringen.

Maguire hudflettes

TV 2s ekspertkommentator var kritisk til United-forsvarets opptreden.

– Lindelöf er rett og slett svak når han taper den duellen, men det er også sløve sikringsforhold. Man må kunne forstå i de bakre rekker at den duellen der kan tapes. Da må man gjøre en 100 prosent jobb på de løpene som kommer i full fart, sa Jesper Mathisen fra kommentatorboksen.

Brede Hangeland var ikke nådig med verdens dyreste midtstopper, Harry Maguire, etter situasjonen.

Engelskmannen så ut til å gamble på at Lindelöf skulle vinne duellen. Istedenfor å falle av, var Maguire langt borte. Da fikk Ayew all tid i verden alene med David de Gea.

– Det er katastrofalt forsvarsspill. Maguire gjør en feil jeg rett og slett ikke kan forstå. Det er for lang avstand mellom de to i utgangspunktet. Så ser alle at det kommer en duell, og da må Maguire falle av og anta at Lindelöf taper duellen. Det er komplett uforståelig at det går an, sa Hangeland og ristet på hodet.

Ole Gunnar Solskjær mener at begge målene United slapp inn er et resultat av svakt forsvarsspill.

– Det var veldig lette mål å slippe inn, sier kristiansunderen til BBC, før han tar opp Maguire-feilen:

– Det var mer eller mindre første gang de var over midtbanen. Det er et langt oppspill, og vi skulle dekket det inn bedre. Det vet vi. Dessverre koster det oss noen ganger, og det gjorde det i dag.

Overtidsdrama

Med 20 minutter igjen på klokken fikk de røde djevlene straffe da Scott McTominay ble lagt i bakken.

Denne gangen var det Marcus Rashford som fikk prøve seg fra ellevemeteren, men historien gjentok seg fra mandagens kamp mot Wolverhampton. Rashford sendte riktignok keeper feil vei, men ballen traff innsiden av stolpen og gikk ut.

I det 89. minutt tok Daniel James ansvar. Lynvingen, som ble hentet fra Swansea i sommer, mottok ballen i feltet. Waliseren la ballen over på høyrefoten, og limte ballen i krysset.

Gleden ble imidlertid kortvarig for United-fansen. Tre minutter på overtid banket Patrick van Aanholt til. Ballen gikk rett på David de Gea, men spanjolen klarte ikke å stoppe skuddet.

– Det er et skudd de Gea skal redde, mener jeg, var Hangelands vurdering etter kampen.

Manchester United har nå fått en tung start på sesongen, til tross for jubelkampen mot Chelsea i serieåpningen. De røde djevlene står nå med fire poeng etter tre kamper.