Norwich - Chelsea 2-3 (2-2)

Et presset Chelsea etter en svak sesongåpning sikret sin første seier for sesongen i borteoppgjøret mot Norwich. For én spiller ble det en ekstra god opplevelse.

– En fortjent sier til Chelsea. Å få i gang Mason Mount og ikke minst Tammy Abraham sånn som i dag, det er veldig bra for Lampard, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

For Abraham har ikke hatt en enkel sesongstart. I andre ligakamp ble angriperen vraket av Frank Lampard.

– Perfeksjon

Etter 0-4 taper for Manchester United i sesongåpningen ble han, sammen med Mason Mount og Andreas Christensen kritisert av José Mourinho som mente spillerne ikke var gode nok.

Mount var også på scoringslisten mot Norwich lørdag.

Etter straffebommen mot Liverpool i supercupen ble Abraham utsatt for grov rasisme på sosiale medier.

Mot Norwich lørdag slo 21-åringen tilbake med to scoringer. Den siste gjorde ham til matchvinner.

– Han satte ballen i stangen på Old Trafford. Der sang den i nettet og det tror jeg smakte veldig godt både for Lampard, for Mount, for Abraham og for alle som er glad i Chelsea, sier Stamsø-Møller etter Abrahams 1-0-scoring.

– Det er så god rytme, timing og utførelse. Det er rett og slett perfeksjon fra Chelsea. Norwich-spillerne blir trukket mot første stolpe, det vet Tammy Abraham og han får et veldig fint treff. Rett og slett et angrep akkurat sånn som Lampard vil se det fra Chelsea, legger TV 2s fotballekspert Brede Hangeland til.

Hyller Pukki

Norwich slo tilbake to ganger mot Chelsea.

Først fikk Chelsea en pangstart da de stormet i angrep. Innlegget fra César Azpilicueta falt perfekt på foten til Tammy Abraham som banket inn 1-0 ledelse for Frank Lampards menn. Det smakte nok godt for angriperen som ble benket i kamp nummer to.

Men det tok ikke mer enn tre minutter før Todd Cantwell satte inn utlikningen for Norwich. Den målgivende pasningen signert Teemu Pukki. For mange, kanskje årets store overraskelse i Premier League.

I det 17. minutt sendte Mason Mount Chelsea på ny i ledelsen, som de holdt på lengre enn den første. Men 14 minutter senere sto det likt igjen på Carrow Road.

Pukki satte inn 2-2 etter et smart løp. Scoringen er finnens femte scoring hittil i årets Premier League.