Rosenborg bekrefter lørdag at de har sikret seg Bjørn Maars Johnsen fra AZ Alkmaar på lån for resten av 2019-sesongen.

Angriperen ble presentert for publikum på Lerkendal i pausen mot Stabæk.

– Jeg kjenner flere som er i klubben allerede, og de anbefalte meg å velge Rosenborg. Dette er den største klubben i Norge, og Rosenborg skal spille Champions League eller Europa League. Men jeg har heller aldri spilt i Eliteserien, så dette er spennende, sier Johnsen til RBK.no.

Den norske landslagsspissen fikk sitt store gjennombrudd for Den Haag i 2017/18, som gjorde at AZ Alkmaar kjøpte Johnsen i fjor sommer, uten at han har klart å slå til der.

Johnsen, som er født i USA og har norsk far, står med 13 kamper og fem mål for det norske landslagslaget siden debuten i 2017.

27-åringen har tidligere spilt i Vålerenga og FK Tønsberg, men har de siste årene spilt i i Spania, Portugal, Bulgaria, Skottland og Nederland, før han nå er tilbake i Norge.

– De får en spiss som kommer til å jobbe hardt, og som er her for å gripe sjansen når jeg får den. Jeg ønsker å å spille europacupkamper og jeg vil fortsette på landslaget. Jeg vet jeg må score en del mål, men først og fremst skal jeg jobbe knallhardt for laget, sier Johnsen om sine egenskaper.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen beskriver signeringen som trygg og god.

– Maars Johnsen passer godt inn i måten Rosenborg og Horneland vil spille på, så dette tror jeg er en trygg og god signering for Rosenborg, sier Mathisen.

– En del RBK-supportere hadde nok håpet på en enda bedre spiss, men det er et vanskelig marked de jakter spiss i. Selv om de nå får inn godt med penger for spill i Europa, er de langt unna veldig mange andre klubber i Europa hva gjelder det de kan betale i lønn og overgangssum, legger han til.