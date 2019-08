Brasils president Jair Bolsonaro meldte fredag kveld at forhandlingene om frihandelsavtalen mellom det søramerikanske handelsforbundet Mercosur og EFTA-landene er avsluttet og at en avtale er inngått.

Avtalen har lenge vært omstridt, men lørdag formiddag bekreftet Isaksen opplysningene.

– Det er en handelsavtale med de fire Mercosur-landene, men som også inkluderer veldig tydelige og forpliktende bestemmelser om bærekraft, klima, miljø, arbeidstakers rettigheter og en forpliktelse til å bekjempe ulovlig hogst, sier Næringsminister Isaksen til TV 2 lørdag.

Han referer til handelsavtalen som ble inngått med regnskoglandet Indonesia tidligere, hvor også hensyn til klima og miljø var inkludert.

Klimafokus

Handelsavtalen mellom Mercosur og EFTA-landene har vært omstridt på grunn av de dramatiske brannene i Amazonas, hvor årsaken skal være ulovlig hogst.

– Noen konkrete eksempler i avtalen er folkerettslige forpliktelser mellom partene til å bekjempe ulovlig hogst og at avtalen klart og tydelig forplikter partene til å gjennomføre klimamålene som ligger i Paris-avtalen, sier Isaksen.

Han legger til at det ikke er et fokus på klima i avtalen på grunn av brannene som har herjet i Amazonas de siste ukene, men at dette alltid har vært en del av planen.

– Den norske regjeringen har hele tiden vært klare og tydelige på Brasils forpliktelser, for eksempel ved å fryse overføringene våre gjennom Amazonas-avtalen. Det skjedde fordi Brasils myndigheter gjorde noe annet enn det vi var enige om, sier han.

Omstridt avtale

Lørdag har det vært flere kritiske stemmer mot handelsavtalen, deriblant fra SV-leder Audun Lysbakken og Regnskogfondet.

– Det er en skandale om Norge slutter seg til dette mens Amazonas brenner. Vi krever at regjeringen sier nei til handelsavtalen så lenge Brasil ikke gjør mer for å stanse avskogingen, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB lørdag morgen, før avtalen var bekreftet.

Isaksen mener kritikerne burde lese avtalen som er tilgjengelig i dag.

– Jeg syns SV burde lese avtalen og se at det er en del ting de tar opp uten å ha lest handelsavtalen, sier Isaksen.

AMAZONAS: Ulovlig avskoging i Amazonas er en av årsakene til brannene som har oppstått de siste ukene. Foto: Ueslei Marcelino

– Globalt problem

Naturvernforbundet ba lørdag den norske regjeringen om å legge press på Brasils statsminister Bolsonaro og hans regjering.

– Regnskog brenner ikke av seg selv. Dette er et resultat av Bolsonaros farlige nye regjering, som har økt avskoging og skader til skogområder gjennom å styrke uansvarlige aktører som truer Amazonas sin framtid, sa Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Handels- og næringsministeren svarer på oppfordringen ved å si at det er myndighetene i landet som har ansvar for å stoppe brannene, men erkjenner at dette er et globalt problem.

– Vi må også bidra på de måtene vi kan. Her kommer Amazonas-avtalen igjen inn i bildet, hvor Norge har forpliktet seg til å bidra, sier Isaksen, og legger til at den nye handelsavtalen gir Norge muligheter til å påvirke bevaringen av regnskogen.