«Erna, Erna, Erna, hva var dette for noe?»

Derfor er det mest interessante Erna Solberg og hennes lederegenskaper. Høyre-fortellingen er at tullepartiene hadde kranglet lenge nok, og da måtte Solberg gripe inn og vise hvem som var sjefen.

Folket etterlyste Høyre, og Høyre svarte. Mamma kom hjem.

Det er selvsagt én måte å se det på, for det fungerte jo. Solbergs ultimatumskisse endte opp med å løse situasjonen. Etter månedsvis med krangling, lyktes hun med å sette ned foten. Isolert sett var det kanskje godt lederskap.

Men har det skjedd før at en statsminister har stilt et sånt ultimatum til regjeringspartnerne for åpen scene? Attpåtil på en pressekonferanse fredag kveld, snart to uker før en valgdag.

Det finnes millioner av bøker om ledelse, og jeg tror ikke noen av dem anbefaler en sånn strategi.

God ledelse ville være å aldri havne i en sånn situasjon at et ultimatum blir nødvendig.

I Høyre vil de si at dette ikke er Erna Solbergs feil; det er Frp og Venstre som er barnslige og uregjerlige, og du kan ikke klandre statsministeren for at Christian Tybring-Gjedde er kravstor.

Misfornøyd: Venstre-leder Trine Skei Grande viste tydelig fredag kveld at hun ikke var fornøyd med verken Siv Jensen eller Erna Solberg. Foto: Terje Bendiksby

Kanskje ikke, men hun kunne gjort mye annerledes.

Da Frp i juni krevde ekstraordinære bompengeforhandlinger, var det i praksis helt stille fra statsministeren. Hun lot Frp og Venstre krangle om definisjonen på «forhandlinger», så hele det norske folk var i fullstendig villrede om hva som faktisk skjedde.

Hva hvis hun hadde gjort noe i juni? Hun kunne ha gått ut og sagt «Jeg forstår hva Frp sier, så vi skal forhandle om bompenger. Men rammene er sånn og sånn, så skal vi få det på plass før valget».

Selv om Frp-kravene ble oppfattet som ultimative, så tror jeg folk har en viss respekt for statsministeren og regjeringens største parti.

Hun kunne ha ledet forhandlingene inn på et konstruktivt spor, så det kom enighet tidligere. Hun kunne ha sørget for at den opprinnelige skissen ikke ble fremstilt som et forhandlingsresultat, og hun kunne ha sørget for at Siv Jensen ikke forhandlet ved å nekte å forhandle. Fordi sånn gjør man ikke i min regjering, kunne hun sagt.

Noe sånt gjorde hun ikke, og det bør ikke tilgis bare fordi hun i syvende time tok grep.

Dette sirkuset har vært pinlig for alle parter, og mest av alt pinlig for norsk politikk. Egentlig er det ingen vinnere.

Forhåpentlig har Erna Solberg og regjeringen lært at de ikke må gjøre det igjen.

Noe sånt som dette bør ikke skje igjen. Men jeg vet da faen hva som egentlig skjedde.