Samtidig mener Solberg at løsningen som alle regjeringspartiene nå har sluttet seg til, er god og balansert.

– Hvor sikker kunne du være på at de andre regjeringspartnerne ville si ja til dette?

– Det kunne jeg ikke være sikker på. Samtidig var vi såpass nær at det ikke burde være noen grunn til at noen skulle gå ut av regjeringen for å finne en løsning. Det var viktige seire for miljø, klima og kollektivtrafikk som Venstre har jobbet mye for, men så var det viktige seire knyttet til lavere bompenger, som Frp og Høyre har vært opptatt av, sier Solberg til TV 2.

Misnøye i Venstre

Statsministeren var lørdag på Askøy for å drive valgkamp, bare timer etter at hun presenterte bompenge-løsningen Høyre hadde jobbet fram. Frp, Venstre og KrF fikk frist til over helgen med å si fra om de støttet skissen eller ikke.

I løpet av fredag kveld ble det imidlertid klart at alle regjeringspartiene støtter opp om skissen. Venstres leder Trine Skei Grande gjorde det samtidig klart at hun ikke var fornøyd med prosessen som til slutt førte fram til en enighet.

Mer penger fra staten

I skissen som regjeringspartiene har blitt enige om, økes det statlige bidraget fra 50 til 66 prosent i bypakkene. Av økningen på 16 prosentpoeng skal åtte gå til å kutte bompenger, og åtte til kollektivutbygging.

Kommuner og fylkeskommuner skal betale en egenandel på 20 prosent til nye byvekstavtaler.

I skissen ligger nullvekstmålet fast, og knyttes til bompengereduksjonene. Det vil si at byer med økt biltrafikk, ikke får bompengereduksjoner.

– Ekte engasjement

– Trine Skei Grande uttrykte misnøye over prosessen. Hvordan vil regjeringssamarbeidet være framover?

– Jeg mener vi skal ha et godt regjeringssamarbeid. Jeg synes også det har vært uheldige sider. Det er mange grunner til å si at dette ikke var vårt fineste øyeblikk som regjering, men det er fordi det er ekte engasjement for de sakene vi diskuterer. Da er det ekte engasjement for å få mest mulig gjennomslag for egen politikk fra alle partiene rundt bordet, sier Solberg.