Denne helga avvikles årets siste Gatebil i Norge – på Rudskogen. I strålende solskinn og sommertemperatur, ligger det alt til rette for en solid finale på sesongen.

Broom er på plass for å dekke begivenheten.

– Det er alltid moro å dra på slike samlinger, der bilentusiaster møtes. Gatebil er helt klart blitt noe mer enn rølp og fest. Her er det imponerende mange flotte biler – som folk bruker enormt med tid og penger på. Og det er også blitt slik at man kan ta med familien, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han er på plass sammen med journalist- og videosjef Mats Brustad.

Planen er å få dekke behivenheten både her på broom.no – men ikke minst også på Facebook og Instagram. Så hvis du ikke vil gå glipp av noe må du følge oss på alle plattformer.

– Mye kreativitet

Det er ventet tusenvis av mennesker – og ikke minst hundrevis av biler på arrangementet. Som vanlig er det utstilling av biler, Breisladden, drifting og ikke minst Gatebil Extreme. Sistnevnte er Norges råeste racingserie.

– Det fine med Gatebil, er at man får se alt mulig. Det er gamle- og nye biler, billige og steindyre. Alt på samme sted. Alt er lov. Originalpolitiet bør kanskje se en annen vei, for her er det mye kreativitet, sier Brustad.

Skal ut på banen

Vi skal ut og treffe folk – og selvsagt komme oss ut på banen.

– Vi kan ikke være på Gatebil uten å få oss en tur ut på banen. Mer om det kommer vi til å fortelle om både her og i sosiale medier, sier Broom-Vegard.

Gatebil på Rudskogen startet allerede så smått på torsdag – og avsluttes først søndag ettermiddag.

