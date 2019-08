Siv Jensen: – Bilistene har grunn til å være fornøyde

Tog til Tromsø (Nord-Norge-bane) skal konsekvensutredes.

Økt biltrafikk kan gi kollektiv-kutt

– Hva skjer hvis det blir mer trafikk i byene?

– Nå er det først og fremst slik at vi skal se på dette nullvekst-målet. Vi skal ta mer hensyn også til utslipp, og det mener jeg er fornuftig, men vi er enige om at det er fornuftig å begrense trafikken. Men må man gjøre det gjennom høye bompenger, eller kan man gjøre det med blant annet til å stimulere til et bedre kollektivtilbud. Nå gjør vi begge deler – reduserer bompengene og styrker kollektivsatsingen, og det mener jeg er veldig bra.

– Stemmer det at det blir kuttet også i kollektivsatsingen hvis det blir økt trafikk i byene?

– Ja, det er helt riktig, og jeg har merket meg at Raymond Johansen har sagt at han heller går av som byrådsleder enn å redusere bompengene. Det synes jeg er litt hånlig sagt til innbyggere som er frustrert over at utgiftene blir for store, men det er nå en gang sånn at skal man ta imot statlige penger til å bygge mer kollektivtrafikk, må man også redusere bompengebelastningen, sier Frp-lederen.

– Betydelig skritt i riktig retning

– Det er et faktum at Fremskrittspartiet har slitt på meningsmålingene. Tror du denne avtalen vil gjøre noe positivt for ditt parti når det gjelder oppslutning nå et par uker før valget?

– Jeg håper folk merker seg hvor hard denne kampen er. Fremskrittspartiet har stått i den hver eneste dag i seks år i regjering, vi har stått i den hver eneste dag siden vi ble stiftet som parti. Det viser at vi utgjør en forskjell, vi får kostnadene gradvis ned. Vi er ikke fornøyd, men dette er et betydelig skritt i riktig retning.