Viktor Hovland ligger godt an til å sikre seg en plass på neste års PGA Tour.

Etter at han gikk fire under par torsdag, fulgte Hovland opp med nok en 67-runde fredag.

Nordmannen klatret fire plasser og er nå nummer 10, fire slag bak ledende Ryan Brehm fra USA.

Hovland startet med to birdies på de tre første hullene, men fikk litt trøbbel på det sjuende hullet og måtte nøye seg med en bogey. Nordmannen avsluttet greit med birdies på hull 9, 11 og 16.

En plass blant de 25 beste i helgens turnering i Boise, Idaho vil etter all sannsynlighet sikre Hovland PGA-kort. Hovland ble nummer 11 i forrige ukes turnering, noe som ga han 130 poeng.

– Erfaringsmessig trenger man 200 poeng i løpet av de tre turneringene for å bli blant de 25. Da kreves det rundt 70 poeng denne uken for Viktor. Ser man på skjemaet, så tilsvarer det rundt en 25. plass, uttalte Eurosport-kommentator og tidligere golf-spiller Marius Thorp til TV 2 tidligere i uken.

Kristoffer Ventura klarte ikke cuten. 24-åringen var ett slag unna etter at han gikk den andre runden på par. Totalt endte Ventura to under par på to dager.

Ventura har allerede PGA Tour-kortet i lommen ettersom han allerede har vunnet to Korn Ferry Tour-turneringer tidligere i år,