Trump roser Danmarks statsminister

NYE TONER: Etter en telefonsamtale med Mette Frederiksen kaller Trump statsministeren for en «vidunderlig kvinne». (AP Photo/Alex Brandon, File)

To dager etter at Donald Trump kalte Danmarks statsminister avvisning av Grønland-kjøp for «vemmelig», kaller han henne for «en vidunderlig kvinne».