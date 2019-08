Slakter den nye bompengeskissen til Erna Solberg

Regjeringen har forhandlet i flere måneder om bompengeløsning, men enda ikke kommet til enighet.

Fredag kveld gjorde statsminister Erna Solberg det klart at regjeringen har frem til mandag om å bli enige om en bombengeskisse.

Arbeiderpartiet, SV og MDG gir avtalen strykkarakter, og sier den svikter klimakrisen.

Partileder for Arbedierpartiet, Jonas Gahr Støre betegner bompengeskissen som usosial.

– Det har vært et skuespill, som slutter med at statsministeren stiller ultimatum til sine samarbeidspartier etter tre måneder med kaotisk utvikling. Jeg synes det vitner om en regjering som har stor strekk i laget når statsministeren må ty til det, sier Støre til TV 2.

– Jeg synes jo når Frp noen minutter etterpå går ut å sier de er storfornøyd, så sier det at avtalen er bedre for bilen enn for miljøet, legger Støre til.

Sosialistisk Venstreparti sin leder, Audun Lysbakken sier også at den store taperen i det ny skisseforslaget er miljøet.

– Enten taper miljøet, eller så blir skolebarn, eldre og arbeidsfolk i kommunene bli taperne. Dette er derfor en miljøfiendtlig og usosial løsning, og langt mer urettferdig enn bompenger, sier Lysbakken.

– Må kutte i velferd eller droppe kollektivsatsing

Han mener at statsministerens forslag til bompengeløsning bidrar til at kommunene selv må betale mer for bedre transport, og at det kan føre til at de må kutte i velferden eller droppe kollektivsatsing.

– Solbergs løsning kan øke biltrafikken inn til byene og hun kan komme til å undergrave målet om nullvekst i biltrafikken. Med denne løsningen vil det også bli vanskeligere for byene å bygge ut kollektivtrafikken som trengs for å sikre rein luft og veier uten kø, sier SV-lederen.

MDG: Burde føre til opprør

Den nye skissen vil overkjøre byene, mener MDGs talsmann, Une Bastholm.

– I beste fall ender det nå med en enighet som beholder målet om å ikke få mer biltrafikk inn i byene, men som svekker det viktigste tiltaket for å nå det målet, nemlig bompenger. Når statsministeren på toppen av det hele foreslår at penger til kollektiv skal holdes tilbake om ikke byene greier å hindre flere biler, blir det fullstendig ansvarsfraskrivelse og kaotisk, sier Bastholm.

– Jeg håper virkelig dette lokalvalget blir et opprør mot regjeringens klima- og bypolitikk, et opprør for mennesker og miljø, sier talsmannen.

Kun Venstre mangler

Partiene har frist frem til mandag med å svare. Partileder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad, bekrefter over TV 2 at Krf har kalt inn til landstyremøte fredag. Kort tid etterpå ble det kjent at Krf godtar den nye avtalen.