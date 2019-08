Hendelsen fant sted ved Solli plass klokken 19.30 fredag kveld.

– De har vært fire gutter som har kjørt el-sparkesykkel, også har en av dem truffet denne eldre mannen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til TV 2.

Mannen i 70-årene gikk i bakken med kuttskader. Han er nå fraktet til legevakt, der han må sy flere sting.

Politiet har varslet 15-åringens foresatte og opprettet en sak. Hvem som hadde skyld i sammenstøtet, vet ikke politiet.

– Vi ser alvorlig på dette. Her er det en eldre mann som har sterke smerter og som ikke kunne reise seg på egen hånd, sier Stokkli.

– Mitt inntrykk er at det har vært mange ulykker med el-sparkesykler i sommer, uten at jeg har noen god oversikt over det, sier han.