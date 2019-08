Etter et lite opphold i krisesamtalene om bompenger, ankom lederne i regjeringspartiene på nytt Statsministerens kontor fredag ettermiddag.

Like etter klokken 19.00 forlot Siv Jensen møtet. Det er ukjent om de er blitt enige eller ikke.

Minutter etter at Jensen forlot møtet, så forlot også Ropstad og Skei Grande statsministerens kontor.

Like etter klokken 20.00 innkalte Erna Solberg inn til pressekonferanse klokken 21.00.

Møter hele fredagen

Tidligere på dagen satt alle fire i møter for å forsøke å løse bompengefloken som truer regjeringssamarbeidet.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad forlot i 15.40-tiden statministerens kontor. Like etter forlot Siv Jensen og Trine Skei Grande statsministerens kontor.

Klokken 17:30 var partilederne nok en gang på plass igjen.

Avlyste programmene

Fredag morgen ble det kjent at statsminister Erna Solberg avlyste sitt program for fredagen, uten at noen annen forklaring enn «internt arbeid» ble gitt.

Senere ble det kjent at også Venstre-leder Trine Skei Grande har avlyst sitt fredagsprogram.

Situasjonen i regjeringens interne bomstrid har vært fastlåst etter at Frp sist helg godkjente en skisse til løsning, mens Venstre sa nei.



Venstre sa nei

Dette er punktene Venstres stortingsgruppe ble enige om på deres ekstraordinære gruppemøte tirsdag.

* Nullvekstmålet skal ligge fast.

* Ingen flere biler inn til byene (nullvekstmålet) er en forutsetning for å bevilge midler til bomreduksjon.

* Balansen mellom kollektiv og bomreduksjoner må endres. Kollektiv må styrkes mer enn bomreduksjoner i forhold til Granavold-plattformen (regjeringens politiske plattform).

* Bomreduksjoner som del av styrkede bypakker kan aksepteres, men må skaleres ned som del av 70-prosenten.

Det var Aftenposten som først meldte om de nye kravene fra Venstre.