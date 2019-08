En tøff fjorårssesong er historie.

Landslagskaptein Stefan Johansen har kjempet seg tilbake, spilt seg til en fast plass på Fulhams midtbane - og i dag ble 28-åringen belønnet med ny kontrakt av London-klubben.

Den ny kontrakten varer ut sommeren 2022.

– Stefan Johansen har bidratt veldig sterkt helt siden han kom til oss for tre år siden. Han var en svært sentral brikke da vi rykket opp til Premier League. Han har vist at han vil kjempe for denne klubben, og jeg er glad for at Stefan fortsatt vil fighte for oss, sier sportsdirektør Tony Khan til Fulhams hjemmeside.

Da TV 2 besøkte Fulham i forbindelse med klubbens generalprøve til årets sesong, røpet Johansen at han var nær ved å skrive under ny kontrakt med Fulham.

Da var Johansen klar på at han hadde gitt agent Tore Pedersen klarsignal til å bli enig om en ny kontrakt.

– Signalene jeg har fått er at jeg skal satses på. Jeg hadde nylig en prat med manageren, og det ser veldig positivt ut nå i forhold til da jeg dro. Det er absolutt en fantastisk klubb å være i, fortalte Johansen.

Viktig brikke for Fulham

Hittil tyder det på at Fulham-ledelsen holder ord.



Stefan Johansen har spilt samtlige fire seriekamper fra start for Fulham hittil i år. Klubben har tatt seg opp på en imponerende 3.-plass på tabellen - og i sosiale medier har Stefan Johansen blitt hyllet for sesonginnledningen.

Da Johansen møtte TV 2 før sesongstart, var han klar på at han hadde tatt lærdom av fjorårssesongen som endte med mye benkesliting i Fulham før han ble leid ut til WBA den siste halvdelen av sesongen.

– I fotball handler det om å ta sjanser, og i noen av de kampene jeg spilte i Premier League så var jeg ikke god nok. Det er jeg den første til å innrømme. Jeg skulle ønske at Premier League-sesongen ble bedre for meg og laget, men det fine med fotball er at det hele tiden kommer nye utfordringer. Det gjelder bare å ta dem på strak arm. Og jo eldre man blir, jo kjappere lærer man, uttalte landslagskapteinen.