Har brukt trening som terapi etter lagkameratens død

– Det er fryktelig tøft. Det er noe du ikke kan være forberedt på. Og noe du aldri tenker kan skje deg. Og spesielt når jeg var den siste som pratet med ham. Jeg har fortsatt bildet av at han krasjer i hodet mitt. Det er ikke noe du har lyst til å oppleve. Det er forferdelig. Fortsatt er det litt uvirkelig at det skjedde. Han hadde så uflaks som det går an å ha. Det er bare fryktelig, fryktelig trist.

Det sier Carl Fredrik Hagen om tragedien som inntraff i Polen rundt tidligere denne måneden.

Lagkamerat Björg Lambrecht krasjet, pådro seg indre blødninger og døde av hjertestans 22 år gammel.

– Vi hadde mange planer sammen

Oppladningen til det som blir Hagens første Grand Tour har med andre ord vært helt annerledes enn det noen kunne ha sett for seg, men Lotto Soudal-rytteren har brukt treningen til å komme seg gjennom sorgen.

– For meg så har treningen blitt terapi. Jeg syntes det var verre ikke å trene. Jeg hadde én hviledag, og det var kanskje den verste dagen jeg hadde. Så for meg har det vært veldig godt å sitte på sykkelen, og jeg har spurt treneren min flere ganger om jeg kan få flere timer, for jeg har bare hatt lyst til å sykle. Det har vært deilig å bare la tankene rulle. På sykkelen er jeg trygg og i mitt rette element, og det var det Björg også likte å gjøre. Når jeg er på sykkelen er jeg veldig, veldig fokusert. Og det gjelder også i ritt. Jeg sitter aldri og tuller for mye, blir ufokusert eller tenker på andre ting i ritt. Jeg er veldig fokusert på det jeg driver med. For jeg vet at det også innebærer en stor risiko. Så det gjør at tankene dine heller ikke flyr alle andre steder. Men de første dagene etter Polen var tøffe, det var de, sier han.

– Vi vet at dere også ble gode venner før han døde. Hvor tette ble dere?

– Vi har de siste månedene blitt veldig godt kjent. Vi har kjørt alle løp sammen og vært på samlinger sammen siden Tour of Norway. Vi har tilbrakt nærmere seks uker sammen siden mai. Vi pratet på Snapchat, WhatsApp og sånt mellom samlingene. Tulla litt med hverandre. Spurte hvordan det gikk. Jeg tullet litt med ham og sa at han måtte bli med til hytta på Sjusjøen og sykle bakker der neste år. Vi hadde planer om å kjøre mange løp sammen, for vi utfylte hverandre på en bra måte. Jeg er mer seig, og han er mer eksplosiv. Selv om han viste i Dauphiné at han kan klatre bra i lange bakker også (hvor han ble nummer 12 sammenlagt, journ. anm.). Vi hadde et fint samarbeid. Jeg kunne hjelpe ham og så kunne han spurte, eller eventuelt at jeg kunne kjøre mer aggressivt underveis. Vi hadde mange planer sammen. Det er bare veldig trist at vi ikke har det lenger.