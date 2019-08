To dager etter at Arne Senstad ble presentert som Polens nye landslagssjef i håndball for kvinner mandag denne uken, kom kontrabeskjeden. Hans klubb Storhamar sa nei.

Men etter nye forhandlinger i løpet av fredagen er det nå klart at Senstad likevel får lov til å overta Polen.

Det bekrefter Storhamar i en pressemelding.

– Vår hovedtrener Arne Senstad har fått tilbud om stillingen som polsk landsalgtrener for kvinner. Klubben ønsker å legge til rette for at Senstad skal kunne tiltre stillingen i Polen. Klubben er varslet om at vi i løpet av de kommende dagene vil motta en henvendelse fra det polske håndballforbundet. Klubben er innstilt på å behandle denne raskt, skriver klubben.

Arne Senstad selv er glad for at floken til slutt ser ut til å løse seg.

– Det er en vanskelig beslutning å ta. Etter møter denne uken hvor klubben avslo muligheten for en delt løsning, åpnet de for at jeg kunne reise. Det å forlate klubben nå, var ikke en del av planen. Jeg har for mye følelser til at det har vært et alternativ. Jeg har respekt for at Storhamar vil gi meg denne muligheten. Etter elleve sesonger som hovedtrener har jeg et sterkt forhold til Storhamar, og håper klubben raskt finner en ny hovedtrener som kan utvikle laget mot nye mål, sier Arne Senstad.

Vil lede Storhamar i tre kamper

Etter det TV 2 Sporten får opplyst vil Senstad uansett lede Storhamar i de tre første seriekampene denne sesongen, før han vender nesen mot Polen. Deretter vil Storhamar starte jakten på en ny hovedtrener.

Ifølge Hamar Arbeiderblad var Storhamar-ledelsen hele tiden løsningsorienterte dersom Senstad ønsket å bli fristilt fra kontrakten for å ta over det polske landslaget.

Styremedlem Roger Jenssen, som har ansvar for sport i Storhamar Håndball Elite, sier klubben ser henvendelsen fra det polske håndballforbundet som en anerkjennelse for Senstads innsats over lang tid.

– Vi synes det er veldig positivt at vår hovedtrener har blitt lagt merke til for den innsatsen han har lagt ned for klubben gjennom totalt elleve sesonger. Arne har vært en viktig bidragsyter i det arbeidet som er gjort for å etablere klubben i norgestoppen, sier Jenssen.

Klubben vil nå i samarbeid med Arne Senstad og hjelpetrener Espen Fossli Olaussen jobbe med å få på plass en ny hovedtrener raskt.

Umulig å kombinere

Opprinnelig var meningen var at Senstad kommende sesong skulle kombinere landslagsjobben med sitt virke som hovedtrener i Storhamar, der han har kontrakt til sommeren 2020. I Polen var han tilbudt kontrakt til 2024.

50-åringen har vært Storhamar-trener i to perioder, fra 2006 til 2013 og siden 2015. Forrige sesong ledet han laget til 2.-plass i serien, til cupfinale og sluttspillfinale. Hver gang ble bare Vipers Kristiansand for sterk.

Polen er ikke kvalifisert til årets VM, og Leszek Krowicki måtte gå tidligere i år. Senstads oppgave skulle være å kvalifisere laget til mesterskap igjen.