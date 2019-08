Pasienten ble innlagt på sykehus med alvorlige pusteproblemer, men livet sto ikke til å redde. Vedkommende hadde brukt e-sigarett, og myndighetene knytter bruken av dette til dødfallet. Det melder nyhetsbyrået AP.

Røyking av e-sigaretter, såkalt «vaping» som det kalles i USA, er utbredt på den andre siden av Atlanterhavet.

Relativt nytt

I Norge er det forbudt å selge nikotinholdig væske til e-sigaretter, men blant røykere som vil slutte har denne typen røyking blitt populært.

Ifølge Helsenorge.no er helserisikoen ved bruk av e-sigaretter relativt liten sammenlignet med vanlig røyking. Men siden produktet ikke har vært på markedet i mer enn rundt ti år, kjenner man ikke de langsiktige konsekvensene av «vaping».

149 sykdomstilfeller

Onsdag opplyste amerikanske helsemyndigheter at 149 tilfeller av alvorlig lungesykdom kan knyttes til bruk av e-sigaretter. Ingen dødsfall var imidlertid rapportert før saken fra Illinois ble kjent.

New York Post skriver at åtte tenåringer ble lagt inn på et barnesykehus i Wisconsin i juli med store skader på lungene. Alle hadde brukt e-sigaretter.

I forrige uke måtte fire unge mennesker med lungeskader behandles ved et barnesykehus i Minnesota. Helsemyndighetene kobler sykdomstilfellene til bruk av e-sigaretter.

Legene har foreløpig ikke kunnet fastslå nøyaktig hva som er årsakssammenhengen mellom «vaping» og sykdomstilfellene som er oppdaget.