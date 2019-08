– Warhorse, det er det dama mi kaller meg

I kjent stil spøkte Karsten Warholm med alt og alle, seg selv inkludert, da han stilte på den internasjonale pressekonferansen før det siste ordinære Diamond League-stevnet i den franske hovedstaden.

Franskmennene har håp om supertider etter å ha lagt et helt nytt banedekke, som Warholm allerede var ute og testet i ettermiddag.

– Det var dritt, svarte Warholm på spørsmål om hva han synes om nyvinningen, til stor fornøyelse i salen.

– Neida, det var faktisk bra. God sprett, og god følelse. Jeg tror man kan se fram til mye spennende i morgen.

Matforgiftet

For Warholm har ikke vært i aksjon siden NM. Og kunne i kveld avsløre hva som gjorde at han ble syk uka før Lag-EM. En av journalistene vil vite hvor syk han hadde vært.

– Jeg har bilder. Vil du se? svarte Warholm.

– Jeg tror jeg spiste litt dårlig mat, og hadde et par dager der jeg ikke trente. Men det var kanskje bare bra. Jeg mistet et par kilo, og fant matchvekta. Jeg føler meg helt bra nå. Det er lettere for meg å løpe en runde nå.

Det var også tendenser til språkforvirring, da hele pressemøtet ble oversatt fra engelsk til fransk.

En journalist presterte også å kalle Warholm for Warhorse.

– Warhorse. Det er meg det. Warhorse, dama mi kaller meg det, lo Warholm.

Det ble også muntert mellom Warholm og tolken da han brukte i overkant lang tid å oversette et av svarene.

– Husker du virkelig alt jeg sier. Du prater og prater. Jeg har allerede glemt hva jeg har sagt, sa Warholm til tolken, som var raskt til å parere.

– Jeg bare finner på ting, vet du.

– Akkurat ja. Du har sikkert betalt av Samba, svarte Warholm. (red anm. Warholms erkerival).

Fornøyd med NM-løpet

Men det var også rom for en del seriøse spørsmål og svar. Og Warholm la ikke skjul på at han har vært meget fornøyd med sine to siste løp på langhekken. Selv om han satte ny pers, og europeisk rekord i London med 47,12, så holdt han kanskje løpet i NM høyest.

– Begge mine to siste løp har vært meget bra. Jeg åpnet veldig bra i London. I NM gjorde jeg 13 skritt hele veien rundt. Det var en milepæl for meg, og noe jeg har jobbet lenge og hardt for å få til. Og dette var den ene gangen løpet kom.

Han tror grunnen til at han greide 13 steg i NM, og ikke i London, var at han ikke gikk all in fra start i det norske mesterskapet.