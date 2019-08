Mange av demonstrantene var tydelig sinte på Brasils president Jair Bolsonaro. Presidenten har fått internasjonal kritikk for å ikke gjøre nok for å beskytte regnskogen.

En av dem som deltok i markeringen, var Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

– Brannene i Amazonas har skapt raseri over hele verden. Det gjør også meg opprørt. Om vi lar regnskogen dø, har vi lite håp for å stoppe katastrofale klimaendringer. Derfor er det viktig for meg å være med her i dag foran den brasilianske ambassaden, og si klart fra hva jeg mener, sier hun i en uttalelse sendt til NTB.

Det er gruppa Extinction Rebellion som står bak markeringen. De skriver i en pressemelding at de ønsker å markere motstand mot avskogingen i Amazonas, giftbruken i brasiliansk landbruk og «president Bolsonaros fornektelse av det menneskeskapte klimasammenbruddet».

– President Bolsonaro har åpnet for ekstrem skogrydding i verdens lunger, som står for 20 prosent av planetens oksygenproduksjon, sier Armelle Armoulinex, som er en av arrangørene.

– Vi må protestere mot dette. Det som skjer i Amazonas angår oss alle.

Offisielle tall viser at det er registrert nesten 73.000 branner i Brasil siden årsskiftet, noe som er en skarp økning siden i fjor, og det høyeste antallet som er registrert i Brasil siden registreringene begynte i 2013. Brannene skaper stor bekymring ettersom de knyttes til avskoging av verdens største regnskog, som igjen er svært viktig for å begrense global oppvarming.