Eurosport meldte tidligere fredag Bjørn Maars Johnsen at spilleren er så godt som klar for trønderne. RBK-kilder sier til avisen Adresseavisen at «interessen er reell».

Etter det TV 2 Sporten erfarer er Maars Johnsen nå på vei til Trondheim for å signere for Rosenborg.

Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye ønsker ikke å kommentere opplysningene.

Maars har levert inn en forespørsel om å få forlate nederlandske AZ Alkmaar. Der er det blitt lite spilletid for 27-åringen.

Tidligere i uken åpnet landslagsspissen opp overfor TV 2 om at Rosenborg og Bodø/Glimt var kandidatene om spill i Eliteserien skulle bli aktuelt.

– Det er de to klubbene i Norge. Jeg har noe uoppgjort i den norske serien, for jeg har alltid ønsket å vinne ligaen eller cupen der. Mange av gutta på landslaget har opplevd det, sa 27-åringen til TV 2 Sporten.

– Om Rosenborg skulle komme inn i Champions League vil det kanskje friste en del?

– Det ville selvsagt vært veldig fristende. Rosenborg er trolig den best drevne klubben i Norge, de er Norges svar på Ajax. De har vunnet ligaen fire år på rad. Og selv om de startet sesongen dårlig, virker det som de har fått skikk på tingene nå. De er i ferd med å komme tilbake der de var. Jeg kunne godt tenke meg å være en del av det, svarte Maars Johnsen.

