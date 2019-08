– Dette har blitt en tapssak for regjeringen. Det man kan si, er at dersom Erna Solberg greier å holde regjeringen samlet og de legger saken bak seg, så er det i og for seg en seier for henne, Kristin Clemet torsdag ettermiddag.

Torsdag var lederne for de fire regjeringspartiene samlet på statsministerens kontor. I et møte som varte i rundt fire timer jobbet de fire med å nærme seg hverandre i spørsmålet om bompenger, bypakker og kollektivtrafikk i storbyene.

– Men det er en seier med en bismak, for dette har tatt mange dager og det har vært konflikter for åpen scene. Så det er ikke en sak det er lett å komme ut av som en stor vinner, sier Clemet.

Samtaler, ikke forhandlinger

Frp-kilder understreker at det ikke er forhandlinger som foregår, men at det dreier seg om samtaler for å finne en konstruktiv løsning basert på skissen landsstyret har tatt stilling til.

Kilder i de andre partiene snakker som om man har flyttet på flere milliarder kroner de siste dagene.

Kristin Clemet mener det er et positivt tegn at de fire partilederne har sittet sammen i fire timer.

– Da er det håp om å finne en løsning, ellers hadde de ikke sittet så lenge sammen, mener Clemet, som er tidligere stortingsrepresentant og statsråd for Høyre.

Ikke bra med lekkasjer

– Hvordan synes du statsministeren har håndtert denne situasjonen?

– Det vet vi ikke all verden om, og jeg tror ikke vi skal konkludere før situasjonen er over. Men det er klart at det er viktig for henne å beholde alle partier i regjering. Det har vært et ønske fra hennes side å få en borgerlig flertallsregjering, og det er ikke så lenge siden den ble dannet, så det er klart det ville vært et nederlag for henne om regjeringen går i oppløsning.

At det har kommet stadige lekkasjer fra regjeringskilder i denne saken er ikke noe godt tegn, mener Clemet.

– Vi så det veldig mye under den rødgrønne regjeringen og lite til nå i Solberg-regjeringen. Det kan tolkes som noe som skjer lettere i en flertallsregjering fordi man vil ha fram for publikum hvilke posisjoner man egentlig har, men det er klart at det skaper ikke gode og tillitsfulle arbeidsforhold. Hvis det fortsetter på den måten, tror jeg det er skadelig for regjeringen, sier Clemet.