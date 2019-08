Først da hun fikk barn selv, skjønte Tina (30) hvordan moren kunne forlate henne

– Det var som om spiseforstyrrelsen var barnet mamma elsket aller høyest. Den var hennes beste venn, og gikk foran absolutt alt.

– Den frarøvet meg muligheten til å bli kjent med henne. Jeg har vært sint, lei meg, prøvd å forstå. Jeg har vært gjennom alle følelser, forteller Tina Harbakk til «God sommer Norge».

I februar i år mistet hun moren sin May Bente, som ifølge Tina trolig var blant dem i Norge som var hardest rammet av spiseforstyrrelser.

Da hun døde, 47 år gammel, hadde hun kjempet mot sykdommen så lenge Tina kunne huske. Dagbøker hun har lest i, tyder på at moren kan ha vært syk helt siden tenårene.

Etter at foreldrene skilte lag da Tina var to-tre år, bodde moren alene med henne fram til hun var seks år, og hos faren sin annenhver helg.

Hun husker en mamma som låste kjøkkenet for at Tina ikke skulle «lage uorden» i maten hun hadde tenkt å spise. En mamma som hadde både anoreksi og bulimi. Som spiste minimalt på dagtid og store mengder på kveldstid som hun brukte mange timer på å kaste opp igjen.

Moren skal også ha hatt tvangstanker, blant annet om at hun måtte gå fra klokka 8 på morgenen til 20 på kvelden. Tina var med henne og gikk.

– Det er ikke en gate i Trondheim jeg ikke har vært i, humrer hun.

PÅ MAMMAS FANG: Tina som liten sammen med moren May Bente. Foto: Privat.

Moren dro

Da Tina var seks år, flyttet moren til en annen by for å studere. I ettertid har Tina tenkt at hun dro for å kunne være alene med spiseforstyrrelsene.

Hun ble boende hos faren sin den gangen, i stabile, trygge rammer.

Men det var moren sin hun aller helst ville være sammen med.

– Det var kjempevanskelig at hun dro. Da kunne jeg jo ikke passe på henne. Jeg var alltid redd for hva som kunne skje med henne, forteller Tina, som hadde sett moren ligge utslått på baderomsgulvet etter utallige runder med å kaste opp.

Moren dro vekk igjen da Tina var åtte, for å jobbe på en cruisebåt i ni måneder. Det ble nok en tøff periode.

– Begge gangene hun dro, var jeg helt sikker på at det var min skyld. At det var jeg som hadde gjort noe galt. Jeg prøvde alt jeg kunne for at hun skulle være stolt over meg, og at jeg kunne få være hos henne. Jeg ønsket så veldig å være god nok for henne.

Ble fryst ut

Ingen rundt reagerte på at noe var galt - noe Tina skulle ønske at noen hadde gjort. Hun mener få forstod hvor syk moren var og at det var svært liten kunnskap om spiseforstyrrelser den gangen.

– Det er min motivasjon for stille til intervju. Jeg håper jeg kan være en stemme for de barna som er pårørende til mødre og fedre med spiseforstyrrelser. De får altfor liten hjelp.