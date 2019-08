De startet i Amsterdam, Nederland. 22 timer senere rullet de i mål i Ljubljana, Slovenia. Litt slitne og trøtte – men lykkelige.

I mellomtiden hadde de vært innom ti ulike land, hadde kjørt 1.743,5 kilometer og ladet elbilen, en Audi e-tron, syv ganger. De hadde en snittfart på akkurat 80 km/t og et strømforbruk på 22,9 kW/t.

Vår egen Benny Christensen har vært ett av besetningsmedlemmene i bilen. Sammen med seg hadde han Rune Nesheim fra Autofil / DinSide Motor og Bjørn Gravdal fra Auto, Motor & Sport Norge.

– Det ble en lang tur og vi kjente definitivt på trøttheten underveis, forteller Benny rett etter målgang.

Å være norsk forplikter

– Jeg er både litt sliten, men også glad for å ha fått være med på dette, sier Benny.

De tre karene dro ned med ett mål for øye, nemlig å ta hjem seieren. Hvilket besto i å komme gjennom løypa med lavest forbruk, samtidig som tiden også var en viktig faktor.

Nattladning og videre strategi diskuteres i Sveits.

– Norge er jo på mange måter verdens elbil-navle. Ingen i hele verden kjøper flere av biltypen enn oss. Vi syntes jo det forplikter!

– Vi hadde en litt trå start. Vi klarte nemlig kunststykket å feilnavigere ut av Amsterdam og brukte både verdifulle minutter og strøm på å hente oss inn igjen. Vi kom sist inn til første lading. Jeg skal innrømme at vi så litt mørkt på det akkurat da, forteller Benny.

– Men vi øynet likevel et lite håp. Vi hadde nemlig brukt minst strøm av alle. Siden gikk det bedre og bedre. Vi hadde et par feilkjøringer til, men ikke noen store. Det viktigste var at vi klarte å kjøre både fort og med lavt forbruk.

– Både fort og med lavt strømforbruk? Det er vel litt selvmotsigende. Forbruket øker vel i takt med farten?

– Ja, ja – absolutt. Det er naturligvis et kompromiss hele veien. For mye av det ene påvirker det andre negativt. Her må man finne en god balanse og det føler jeg at vi klarte ganske godt. Samtidig som man må kjøre riktig.

– Men dere bruker vel navigasjon. Hvor vanskelig kan det være?

– He, he... Vi hørte om et av de andre lagene som kjørte her tidligere i uka. De ble rett og slett borte. Det viste seg etter hvert at de hadde klart kunststykket å komme på feil grenseovergang inn til Østerrike, så det er absolutt mulig det. Å ta feil ut av en rundkjøring for eksempel, eller en avkjøring for tidlig, eller "oppdage" avkjøringen på motorveien for sent.

Jevngode

– Selv hadde vi én feilkjøring per mann. Vi hjelper så klart hverandre når det er tvil. Det var ikke lov å sove i forsetene. Den i baksetet kunne imidlertid unne seg en liten dupp.

– Men det har vært gøy. Vi har hatt god stemning i bilen absolutt hele veien. Dette har definitivt vært teamarbeid. Vi har kjørt omtrent like mange timer alle mann. Vi har vært veldig jevngode, både i antall feilkjøringer, snittforbruk og gjennomsnittshastighet. Det synes jeg er kjempe-ålreit og det styrker team-følelsen.

En konsentrert Broom-Benny kommer inn til nye ladning og skjønner at dette kan gå veien.

– Hvordan gikk det så til slutt?

– Vi vant! Ganske klart til slutt også! Fy søren – så deilig!

– Oi! Gratulerer så mye til dere! Utrolig godt gjort. Det uunngåelige spørsmålet må bare komme: Hva føler dere nå?

– Glede, takknemlighet, tretthet og litt stolthet. Det har vært en jobb som krever mye fokus hele veien. Samarbeid og samhold i teamet. Og det at vi klarte å knekke fart og forbruks-koden ganske tidlig. Det siste ble definitivt avgjørende.

Fryktet nederlenderne

På vei ned en dal i Italia på smal og svingete landevei.

– Hvem var du mest redd for av konkurrentene underveis?

– Helt klart nederlenderne. De ledet til å begynne med og har, som Norge, en del erfaring med elbil-kjøring. Men på morgenkvisten. skjønte vi at det gikk veien. Vi tok igjen Nederland i løpet av natten og seg sakte, men sikkert i fra utover morgenen. De må ha misset på fjelletappene. Det var der vi tok dem.

– Men vi tok ikke noe for gitt. Da vi kjørte ut fra siste lading før de i det hele tatt hadde ankommet, forsto vi at dette kunne kunne vi hale i land. Med mindre vi kjørte veldig feil. Så det var fult fokus helt til mål. Det var utrolig deilig å passere mål i Ljubljana etter 22 timer i bilen og 1.743,5 nennsomt tilbakelagte kilometere i full konsentrasjon.

Vi tester nye Audi e-tron i kulda.

Feirer med sjokolade og sø

– Det som også var litt morsomt, er at Audi-teknikerne som fulgte oss hele veien, og som her lest av våre kjøredata på hver eneste lading, var veldig imponert over forbruket vårt. De trodde knapt det de så da det gjaldt snittfart og forbruk. For dem er disse dataene fra de ulike lagene verdifull "forskning" som blir blir med hjem til tTyskland og analysert videre i jakten på å utvikle enda bedre elbiler.

– Og nå, hvordan blir feiringen for e-tron-Team Norway?

Lading rett før grensen til Slovenia. Norge får "full tank" først og drar av gårde som første lag.

– He, he... Etter å ha vært våkne mer eller mindre i over 30 timer, så blir det en sjokolade i taxfree-butikken her på flyplassen og håp om en liten dupp på flyet hjem. Vi kommer nok til å drømme om kilowatt og kilometer, avslutter en sliten men lykkelig Broom-Benny.

