Solskjær: – Vi kan ikke få en Keane, Veron, Scholes, Giggs og Cantona i én og samme spiller

Se Manchester United – Crystal Palace lørdag klokken 16.00

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United hadde muligheten til å ta alle tre poengene mot Wolves. Men en skjebnesvanger straffemiss av Paul Pogba sørget for at oppgjøret forrige mandag endte 1-1.

Etter kampen har kritikken mot Manchester Uniteds midtbanestjerne haglet i britiske medier.

Solskjær mener det Pogba har måtte oppleve den siste uken er urettferdig.

– Vi kan alle se at Paul var skuffet etter at han bommet på straffespark. Han fortjener ikke dette. Da han signerte for United, ble han en «mancunian», han gir alt for klubben hele uken. Han vet at folk forventer mye av ham. Han har så mange kvaliteter, og denne sesongen har han fått vist frem nye kvaliteter. Han er en en leder i gruppen, og jeg forventer at fansen støtter ham, sa Ole Gunnar Solskjær til skrivende presse på fredagens pressekonferanse på Carrington.

– Kan ikke få alt i én spiller

Manchester United-sjefen mener kritikken mot Pogbas sportslige prestasjoner har vært for hard.

– Han forventer mye av seg selv også. Vi forventer mye av ham selv også, men vi kan ikke få en Roy Keane, Juan Sebastian Veron, Paul Scholes, Ryan Giggs og Eric Cantona i én og samme spiller. Men Pogba er en topp, topp spiller, mener Solskjær, som håper at Pogba slår tilbake med føttene.

– Vi forventer mye av alle våre spillere denne sesongen, og forhåpentligvis kan vi være med å kjempe om tittelen når vi kommer til april og mai, og Paul Pogba kan spille en stor rolle som en del av det, fortsatte han.

Han gjør det klart at han er strålende fornøyd med den franske midtbanestjernen har vist hittil.

– Paul kan også komme til å spille noen kamper høyere opp på banen. Så langt er jeg veldig fornøyd med prestasjonenes hans, slo Solskjær fast.

– Blir sterkere av kritikk

Nordmannen tror ikke kritikken mot de sportslige prestasjonene har gått særlig inn på Pogba. Rasismen han ble utsatt for etter straffebommen er imidlertid noe annet.

– Jeg har følelsen av at Paul ikke har lest alt som er skrevet. Han blir bare sterkere av kritikk. Selv likte jeg å bli kritisert. Men å bli trakassert for rase og personlige ting er en annen ting, poengterte Solskjær.