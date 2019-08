Ifølge NRK mener dommeren i Haugaland tingrett at det foreligger skjerpende omstendigheter fordi drapet på livspartneren skjedde i hjemmet.

– Drapet fant sted uten rimelig foranledning, og det skjedde brått og overraskende på fornærmede. Drapet har som konsekvens at deres tre felles barn mistet begge sine foreldre, heter det i dommen.

49 år gamle Anne Kari Bjelland ble funnet drept etter en boligbrann i Haugesund. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av stikkskader.

Dommen omfatter også likskjending fordi mannen satte fyr på huset etter drapet. Ifølge retten har det ingen betydning at han ikke satte fyr direkte på kvinnen fordi han må ha skjønt at liket ville bli skjendet av ildspåsettelsen.

Retten slår fast at det «foreligger et oppsiktsvekkende tap av selvkontroll hos en voksen og velfungerende mann».

Dommen er et halvt år mildere enn aktors påstand. Den tiltalte erkjente straffskyld for drap, men ikke for likskjending.