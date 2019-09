Trenger du å tipse? Dette sier eksperten

Tips er for mange et følsomt tema. Skal man tipse kelnere, bartendere og drosjesjåfører? Hvor mye er det forventet å gi? Blir man sett på som gnien om man lar være å tipse?

Nei, sier skikk og bruk-ekspert Reidar Helliesen.

– Det er absolutt ikke nødvendig å gi tips i Norge, og du blir ikke sett på som gnien hvis du ikke gir tips, sier han.

Vanskelig å vite

Helliesen forstår at spørsmålet om tipsing skaper forvirring. Folk er usikre på hva som er riktig, og ting endrer seg. Folk går mer ut enn tidligere. Nesten ingen bruker kontanter lenger, og bruk av kort kan gjøre det mindre naturlig å tipse.

I tillegg er det ulike regler som gjelder i ulike land. I USA, for eksempel, er det uhørt å gi mindre enn ti prosent i tips.

Men hva er egentlig gjeldende regler for tipsing i Norge? Fellesforbundet avdeling 10, som organiserer ansatte innen overnatting, servering, kantiner, catering og reiseliv i Oslo, er tydelig i sitt standpunkt:

– Det å tipse gjør at man holder lønningene nede, sier forbundsleder Merethe Solberg.

– Tipser ikke i en klesbutikk

– Tariffavtalen vår gjelder for kantiner, hoteller, restauranter og barer. I kantiner har folk ikke for vane å gi tips, men de får samme lønn som de som jobber i restaurant og kanskje får mye tips. Vi forstår at standpunktet er tøft for de som er vant til å få mye tips, men om vi skal få opp lønna til alle i bransjen, må vi stå i den kampen sammen, sier forbundslederen.

TIPSER OM SKIKK OG BRUK: Reidar Helliesen har oversikt over kodene som gjelder i sosiale sammenhenger. Foto: Sverre Saabye/TV 2

Hun mener det å droppe tips gir bedre forutsigbarhet både for kunder og ansatte, og sammenligner det med å handle en bukse i en klesbutikk.

– Man får gjerne hjelp av ansatte i butikken, men man gir ikke tips. Det er det samme i matbutikken, man gir ikke tips selv om en ansatt er hyggelig og finner fram varer du selv ikke finner, påpeker forbundslederen.

Her er en oversikt over typiske arenaer hvor man kan være i tvil om det skal tipses:

Restauranter.

Det er ok å la være å gi tips, sier Reidar Helliesen.

– Er det en normal forventet service, så trenger du ikke å gi mer enn beløpet som står på regningen. Hvis servicen er ekstraordinær sett i forhold til prisen, kan du tilby å tipse.

Puber.