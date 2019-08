– Det vil bety døden for meg

– Brødrene mine som er 26 og 30 år gamle, kom til Istanbul for to år siden, men de hadde ikke identifikasjon eller registrering i den byen. Fordi tyrkiske myndigheter ikke lenger registrerte flyktninger i Istanbul, ble de ikke registrert ved ankomst.

«Returnerer til Syria av egen fri vilje»

Han forteller at politiet kom på morgenen 28. juli for å arrestere de to brødrene.

Dokumentet som sier, "Jeg returnerer til Syria av egen fri vilje."

– Først ble brødrene mine sendt til et asylmottak som ligger på den tyrkiske byen Kilis. Senere ble de deportert til Syria, etter at de ble tvunget til å signere et dokument som sier «Jeg returnerer til Syria av egen fri vilje». De sa at de ikke ville, men at de ble tvunget til å signere det. Nå er de i Deir ez-Zor, en by i Syria.

Ali sier at brødrene hans ble sendt til et land som er i krig. Derfor bekymrer han seg mye, men ikke bare for de to brødrene. Problemet er ikke bare brødrene sine. Han er også bekymret for faren og moren.

– Avgjørelsen fra Istanbuls guvernør påvirker oss. For eksempel er min mor blitt registrert i Urfa, mens min far er blitt registrert i Hatay, sør i Tyrkia. Jeg er blitt registrert i Istanbul. Jeg kan bli i Istanbul, men familien min må flytte herfra.

Ble tvunget å signere et dokument

Syrisk journalist, Obeida Al Omer er en av de syriske flyktningene som ble deportert til Syria selv om han ikke ville. Han har en lang historie med flukt bak seg.

I 2015 forsøket han å flykte til Europa for å søke asyl, og derfor kom han til Tyrkia etter å ha betalt penger til menneskesmuglere. Fra Tyrkia forsøkte han å ta seg over Middelhavet til Hellas, men båten sank og Omar ble reddet av den tyrkiske kystvakten.

Syrisk journalist, Obeida Al Omer. Foto: Privat

Tyrkia deporterte ham til Syria, men Omar ga ikke opp drømmen om et trygt liv i Europa. I 2019 hadde han spart opp nok penger til å betale menneskesmuglerne de 2200 dollarene de krevde for å få ham til Tyrkia. Men han ble arrestert i Antalya 26. juli 2019, og utvist til Syria etter å ha blitt tvunget til å signere et dokument som sier «Jeg returnerer til Syria av egen fri vilje».

Nå er han i Idlib, den nordvestlige provinsen av landet, som stadig blir bombet av syriske og russiske jagerfly. Han svarer på TV 2 sine spørsmål via Whatsapp.

– Jeg har fire barn og er veldig bekymret for familien min, sier han i en melding.

Senere får vi en ny melding:

– Beklager, jeg vil svare på spørsmålene dine etter at flyangrepene stopper. Nå må jeg holde barna mine hjemme for å beskytte dem mot angrep, sier Omer.

Etter noen timer fortsetter han å fortelle.

– Jeg vil bare at barna mine skal ha et trygt liv. Jeg ville ikke signere dokumentet, men ble tvunget av det tyrkiske politiet. Nå lever vi en veldig farlig situasjon. Jeg frykter for livet til barna mine, sier Omer.

Ble arrestert av Al-Nusra

Yaarub Al-Dali er også blant syrerne som har blitt deportert fra Tyrkia. Han jobbet som journalist for flere aviser og magasiner. Han sier han ble arrestert av Jabhat al-Nusra, en syrisk Salafist organisasjon med forbindelser til al-Qaida, på grunn av sin journalistiske virksomhet.

Syrisk journalist, Yaarub Al-Dali. Foto: Privat

– Etter at jeg ble løslatt, forsøkte jeg å forlate Syria. Jeg var så redd. Derfor kontakte jeg franske myndigheter for å søke asyl, men de anbefalte meg å reise til Tyrkia og søke derfra, sier han.

Han kom til Tyrkia med familien i mars 2019, og bodde der til pressekortet gikk ut. Deretter ble han utvist fra Tyrkia for det første gang. Men han vil ikke gi opp.

– Jeg forsøkte å komme meg til Tyrkia en gang til, men ble stoppet av tyrkiske soldater på grensen 9. juli, sier han.

Al- Dali forteller han deretter ble sendt tilbake til Syria.

– Da jeg ble stoppet på grensen, fortalte jeg alt om livet mitt til dem. Jeg sa jeg hadde fått trusler fra væpnede grupper i Syria. Men de ville ikke hjelpe oss. Vi ble utvist en gang til. Nå bor vi i Jarablus, og jeg vil prøve å flykte til Tyrkia igjen for å søke asyl. Vi har ikke noe trygt liv i Syria, forteller han.

Tyrkia nekter for deportasjoner

Reportere uten grenser (RSF) har sendt brev til det tyrkiske innenriksdepartementet der de uttrykker bekymring for situasjonen til de to journalistene som ble deportert til Syria. Men innenriksministeren nekter for at Tyrkia deporterer syrere.

Human Rights Watch har også skrevet en rapport om syriske flyktninger som ble deportert. I rapporten ber de om at Tyrkia slutter å deportere syrere.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.