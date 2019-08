Joseph McLoone ble onsdag siktet for tyveri og flere andre lovbrudd etter at han skal ha stjålet over 100.000 dollar som har blitt donert til kirken.

Pengene har han brukt til sitt personlige liv, deriblant til å betale for reiser samt sende penger til menn han møtte på den homofile dating-appen Grindr.

– Stolte på han

Det bekrefter statsadvokatkontoret i Chester County i Pennsylvania til NBC News. Hendelsene skjedde i tidsrommet mellom 2011 og 2018.

– Pastor McLoone hadde en lederstilling i kirken, og menneskene i menigheten hans stolte på at han tok vare på deres generøse donasjoner på en ordentlig måte, sier statsadvokat Charles Gaza til NBC News.

ARRESTERT: Pastor Joseph McLoone ble arrestert onsdag denne uken. Foto: AP

Ifølge kanalen hadde McLoone som katolsk prest tatt ed om sølibat. Han har i avhør erkjent at han brukte noen av pengene til sine «personlige forhold» med andre menn.

I 2018 utbetalte presten over tusen dollar, tilsvarende nærmere 10.000 kroner via en applikasjon som gjør det mulige å sende penger til folk som sitter i fengsel.

– Absurd



Fangen ble senere identifisert som Brian Miller, en mann McLoone skal ha møtt på Grindr.

Pastorens forsvarer, Melissa McCafferty benektet anklagene på vegne av sin klient ovenfor NBC.

– Disse påstandene er absurde, sier hun til kanalen.

Forsvareren mener også at dette er en sak som aldri burde vært oppe hos statsadvokaten.

– Statsadvokatens kontor er kjent for å ta ut siktelser basert på mistanke og formodning. Disse påstandene kommer fra et privat brev sendt til McLoone sin arbeidsgiver, og har ingen kriminell substans, sier McCafferty.