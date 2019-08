Årets siste Gatebil-treff på Rudskogen er allerede i gang. Det er ventet tusenvis av mennesker, på det som er et høydepunkt for mange bilinteresserte.

Karin Elise Fossen (28) – eller Rally-Karin, som hun kanskje er bedre kjent som – er en av dem som skal være med.

Hun har drevet med biler og gokart siden hun var liten, og i sommer fikk hun en helt ny bil. En BMW 3-serie coupe. Den er bygget om og har nå Chevrolet-motor på 817 hk og et dreiemoment på 1.200 Nm! Jada, da skal være fullt mulig å få denne doningen til å spinne.

Men det handler naturligvis ikke bare om å børne rundt, det skal gjøres med stil!

– Drifting handler om å ligge bredest mulig, i en kontrollert sladd. Poeng gis blant annet ut fra hvor bra man kjører, hvor mye røyk det er og showfaktor, forteller Karin Elise.

Populært

Det er faktisk blitt 26 år siden Gatebil ble arrangert første gang. Populariteten har bare økt. Gjennom 2019-arrangementene, er det ventet at over 100.000 er innenfor dørene.

Inkludert i dette tallet også også en rekke utenlandske deltakere og publikum. Gatebil har fått et solid rykte, også utenfor Norges grenser.

De siste 10 årene har det også vært en tydelig utvikling rundt miljøet. Jentene har i langt større grad blitt engasjert både i mekking og kjøring.

Harry-stempel?

Men fortsatt er det en del som mener at dette er "Harry". Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, sier følgende om akkurat det:

– Det kommer vel an på hva du mener med harry. Det vi ser, er i alle fall at folk har det fantastisk moro gjennom hele helga. Mange av dem som er her har også brukt vanvittig mye tid på bilene sine. Det er mange flinke folk i bilmiljøet i Norge, både på bygging, mekking og kjøring. Hvis man tar en tur og ser både på bilene og kjøringen, skjønner man raskt at dette ikke er tull og tøys.

Elbil

– Men elbil er kanskje ikke så aktuelt her?

– Hehe, nei. Det blir litt som å dukke opp i en dåp, utkledd og sminket som Alice Cooper. Folk ser rart på deg. På Gatebil er kubikk, eksos, lyd og sylindre viktige stikkord. Det er såpass mye fokus på miljø ellers, at akkurat disse helgene i året må det være lov å tenke på litt andre ting.

Han og Brooms videosjef, Mats Brustad, vil være på plass i dag, for å få med seg en del av det som foregår.

– Det er veldig moro å være på Gatebil. Mange vet nok ikke hvor stort bilmiljøet i Norge er. Men det er faktisk veldig omfattende – og heldigvis virker det å være god rekruttering blant unge, også. I dag som mange sitter passive foran en eller annen skjerm store deler av døgnet, må det jo være glimrende at det finnes folk som heller går ut i garasjen og mekker, mener Broom-Vegard.

Stort miljø

I helgen avvikles nest siste runde av Gatebil Drift Series, den populære Breisladden-konkurransen er på søndag – og det blir som vanlig Gatebil Extreme-racing. Det siste er Norges råeste racingserie.

– Med unntak av generelle krav til sikkerhet, er det nesten ingen grenser for hva man kan gjøre med bilene i denne klassen. Og det både synes og høres! Det er verdt å få med seg, gliser Vegard.

I tillegg til det som skjer ute på banen, er det masse biler som stilles ut, boder og underholdning.

