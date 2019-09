Klarte å snu trenden – nå flytter folk hit igjen

Som mange andre utkantkommuner slet Vang i Valdres med et synkende innbyggertall.

Arbeidsplasser forsvant i takt med økende avvikling av gårdsdrift, og ungdommene flyttet ut og kom ikke tilbake.

Kommunen skjønte at de måtte gjøre noe for å få folk til å bli i bygda. Derfor ansatte de en egen «innovangsjonsminister».

Går bedre enn noen gang

Konseptet Innovangsjon ble startet i 2011 av miljøet rundt festivalen Vinjerock på Eidsbugarden.

– Mange tenkte at Vang var et sted de ville bli gamle, men pilene pekte nedover som mange andre plasser, sier innovangsjonsminister Hallgrim Rogn til TV 2.

Fra kontorfellesskapet 1724 jobber han sammen med en næringsutvikler for å gjøre Vang mer attraktivt for de som bor der, men også for andre som de håper vil flytte dit.

– Jeg gjør alt fra å reise ut til noen som skal selge en bolig og legge det ut på nett, til å jobbe mot grunneiere som skal bygge ut et boligfelt. Jeg forteller også verden om Vang, sier Rogn.

I dag går næringslivet i Vang bedre enn noen gang, med teknologibedrifter, en voksende byggenæring og et blomstrende kulturlivet.

Stolte av Vang

Innbyggertallet i bygda har stabilisert seg. Ungdommer i Vang forteller om en kommune de er svært stolte av og som flere ønsker å bosette seg i.

– Vang er opptatt av å skape nye arbeidsplasser og lærlingplasser, sier Teodor Kværna (17).

Han går på idrettslinja på Valdres videregående skole, og selv har han ikke tenkt å bli i Vang når han er ferdig på videregående.

– Jeg skal til Stockholm og bli naprapat. Men jeg hadde nok ikke blitt i Vang uansett. Jeg trives bedre i storbyen, sier Kværna.

Kameraten og sambygdingen Øyvind Kvam Hillestad er enig i at Vang er et fantastisk sted å vokse opp. Han har alle intensjoner om å bli værende i hjembygda.

– Jeg har alt jeg trenger her. Å bo i en blokk midt i gryta i Oslo er ikke noe for meg. Det er her jeg vil bo, sier Hillestad, som vil bli bilmekaniker.

– Hva tenker dere om at Vang har klart å snu trenden og bremse fraflyttingen?

– Det er veldig bra at ikke Vang dør ut og at det ikke bare bor eldre folk her, men at det også kommer folk til som utvikler bygda, sier Hillestad.

– Bedre i bygda enn i byen

Hallgrim Rogn er fra Vang og bodde i Oslo før han fikk jobben som Innovangsjonsminister. Han sier han har et mye bedre liv på bygda enn i byen og er veldig stolt over utviklingen i kommunen.