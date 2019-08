Frem til i sommer har aldersgrensen for å kjøre såkalt mopedbil vært på 18 år. Men 1. august kom det en viktig endring på dette:

Da ble nemlig aldersgrensen senket til 16 år.

En mopedbil er et kjøretøy på tre- eller fire hjul som gjerne ser ut som en "vanlig" bil, bare størrelsen avslører at dette er noe annet.

Mopedbilene er nemlig svært kompakte, både i lengde, bredde og høyde. De har motorvolum på maksimalt 500 ccm. Toppfarten skal ikke overskride 45 km/t.

Større frihet

Nå opplyser Samferdselsdepartementet at det også skal bli enklere for flere å kunne kjøre mopedbil:

– Vi skal i større grad ta hensyn til likhetene mellom traktor og mopedbil, og gi de unge større frihet til å velge kjøretøy. Vi gjør det nå derfor enklere å utvide førerkortet til mopedbil for de som allerede har førerkort for traktor. Det kan både gjøre mopedbil til et supplement for de som ellers kjører traktor, og et alternativ til tohjulsmoped. sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Flere av modepdbilene på markedet ser ut som personbiler i minatyr. Denne kommer fra Ligier.

Trenger bare sikkerhetskurs

Rent konkret kan de som har førerkort for traktor nå utvide til førerkort for mopedbil, bare ved å ta et sikkerhetskurs på vei. Endringen vil bli iverksatt av Vegdirektoratet, i løpet av august.

Førerkortklasse T (traktor) gir anledning for 16-åringer til å kjøre traktor med eller uten tilhenger – med en samlet tillatt totalvekt på maks 25.000 kilo. Vektbegrensningen faller for øvrig bort når man har fått to års erfaring i klasse T eller har fylt 21 år.

Broom-Benny har testet mopedbil, få med deg det i videoen nederst i denne saken!

Skjedd mye med designet

Etter det Broom erfarer, har det vært en solid økning i salget av mopedbiler etter at de nye reglene trådte i kraft. Mange har fått med seg denne muligheten, til å bytte ut tohjulsmopeden med mopedbil.

De siste årene har det for øvrig skjedd mye med designet på mopedbilene. Tidligere var det en ikke ubetydelig Postmann Pat-faktor over mange av disse.

Nå ser mange av dem ut som mer vanlige biler, bare i miniatyr. Også innvendig har utviklingen vært betydelig – samtidig som kjørekomforten har blitt langt bedre.

